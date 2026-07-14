Горивата нагоре след новите удари по Иран, но няма компенсации

Подновените от САЩ военни удари срещу Иран вдигнаха котировките на петрола, а това доведе до поскъпване на горивата у нас.

За последната седмица дизелът се е качил с 4 цента и литър вече се продава средно за 1,54 евро. При бензина движението нагоре е по-ограничено, но в част от големите бензиностанции е достигнал 1,49 евро. Това няма да е последното вдигане на цените, защото последните покачмвания при котировките на петрола още не се отразени в цените на дребно. Пъскъпването на горивата обаче няма да бъдзе компенсирано, защото програмата, с която се даваха по 20 евро но социолно слаби при цени от над 1,60 евро ни литър, свърши в края на юни.

Заради подновения военен конфликт в Близкия изток само за седмица петролът се покачи с почти 20%. На 7 юли цените тръгнаха нагоре след атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и нови американски удари срещу Иран. Най-големият скок беше в понеделник - с 9,6% за ден, а повишението продължи и вчера, като барел вече е над 86 долара.

