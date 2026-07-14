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Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция (Снимки)

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Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс

Американско-руския екипаж пое на 8-месечна мисия до Международната космическа станция (МКС), съобщиха Ройтерс и АП. 

Астронавтът на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотр Дубров и Анна Кикина излетяха от космодрума Байконур в Казахстан на борда на кораба „Союз МС-29“ на „Роскосмос". Планирано е апаратът да се скачи с МКС три часа след изстрелването.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването на ракетата. Това е първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от осем години насам, което подчертава продължаващото сътрудничество в космоса между Москва и Вашингтон, въпреки напрежението около военните действия на Русия в Украйна, отбелязва БТА.

Заедно с екипажа на борда на „Союз МС-29“ е научноизследователска апаратура, насочена основно към медико-биологични и биотехнологични проучвания, предаде ТАСС. Програмата на „Союз МС-29“ предвижда изпълнението на близо 40 космически експеримента. 

Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс
Астронавти на НАСА и „Роскосмос" излетяха към Международната космическа станция СНИМКА: Ройтерс

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