Проучване: Европа има прекалено нисък дял в производството на ключови суровини

Европейският съюз е изправен пред сериозен риск да не постигне целта си за независимост по отношение на критичните суровини, сочи проучване на водещия германски икономически институт "Ифо" (ifo), пише БТА.

Анализът разкрива дълбока структурна уязвимост, като на Общността се падат над 5% от световното производство на едва 4 от 27-те изследвани суровини, а при 9 от тях делът на ЕС е нулев.

Европа е критично зависима от внос извън своите граници за почти всички компоненти, необходими за секторите на бъдещето - батерии, полупроводници, възобновяема енергия и отбрана. Изследователят от "Ифо" Изабела Гуревич посочва, че до момента ЕС разчита предимно на заявени намерения и твърде много неясноти, вместо на стабилни партньорства с богати на ресурси страни и систематично разработване на собствени резерви. По думите ѝ са необходими спешни действия за осигуряване на доставки на разумни цени чрез реални проекти и ангажименти за финансиране, тъй като само политически декларации вече не са достатъчни.

Въпреки че проучването отчита възможност за изграждане на допълнителен преработвателен капацитет и стартиране на вътрешен добив в средносрочен план, експертите предупреждават за сериозни практически пречки. Находища в Европа съществуват, но разработването на нова мина отнема до 18 години.

Допълнително предизвикателство е и липсата на достатъчно информация за икономическата целесъобразност на потенциалния добив. Европейската база данни за геоложки суровини (MIN4EU) има значителни пропуски. Пример за това е Германия, където подробни данни за находища и минни обекти са налични единствено за провинция Баден-Вюртемберг, което допълнително спира инвестиционните намерения.