Военната ескалация в Ормузкия проток тласна нагоре цените на петрола

Световните цени на петрола продължиха възходящия си ход, след като американският президент Доналд Тръмп възобнови военноморската блокада на иранските пристанища, а Техеран отвърна с нови удари по военни обекти на САЩ в региона. В сутрешната азиатска търговия фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 0,92% до 85,51 долара за барел, а американският лек суров петрол (WTI) добави 0,68% до 79,91 долара, предава Ройтерс.

Ръстът следва силна сесия от предходния ден, когато и двата бенчмарка скочиха с около 2% до най-високите си нива от месец насам. Пазарното напрежение е продиктувано от опасенията за блокиране на доставките през стратегическия Ормузки проток, откъдето преди конфликта преминаваше една пета от глобалния обем на петрол и втечнен природен газ.

"Макар физическият пазар на петрол засега да остава добре снабден, всяка по-нататъшна ескалация, засягаща Ормузкия проток, или нови санкции срещу иранския износ могат бързо да влошат пазарните настроения и да увеличат рисковата премия", коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във "Филип Нова"

Конфликтът ескалира бързо, след като Техеран обяви, че отново затваря протока заради подновените миналата седмица боеве, които провалиха постигнатото през юни крехко примирие. В отговор Пентагонът нанесе серия от нощни удари по ирански цели. Напрежението се засили и от предупреждението на Доналд Тръмп в ефира на "Фокс нюз", че САЩ са готови да атакуват енергийната инфраструктура на Ислямската република.

Междувременно иранската армия и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщиха за извършени нападения с дронове и ракети срещу американски позиции в базата "Азрак" в Йордания, както и срещу логистични обекти в Бахрейн и Кувейт.

Последното развитие поставя под сериозен въпрос сключения миналия месец меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран. Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд", предупреди, че ако конфликтът засегне пряко енергийната инфраструктура в Персийския залив, цената на петрола бързо може да достигне 100 долара за барел. В случай на дипломатическо решение и възстановяване на свободното корабоплаване обаче, сортът Брент вероятно ще се стабилизира в границите между 75 и 80 долара, пише БТА.