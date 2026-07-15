Как една марка за печива се превръща в най-продавания бранд за инструменти в Европа? Историята на PARKSIDE започва преди 30 години по начин, който малцина биха предположили – не с винтоверт, бормашина или градинска ножица, а с крекери. През 1996 г. името е регистрирано във Великобритания за категорията печива и бисквити, а още същата година поема към Германия. Оттам тръгва необичайната трансформация на бранд, който днес милиони домашни майстори свързват с едно просто послание: „Можеш го“.

Три десетилетия по-късно PARKSIDE има всички основания да каже „Празнуваме с пълна сила“. Защото този юбилей не е само повод да се погледне назад към историята на бранда, но и възможност да се отдаде заслужено признание на най-важния фактор за неговия успех – многобройните клиенти в цяла Европа, които се доверяват на марката всеки ден, за да превърнат идеите си за дома и градината в реалност.

Вкусният старт през 1996 година

Източник - Lidl



Всичко започва в Обединеното кралство през 1996 г., като името PARKSIDE е вдъхновено директно от адреса на тогавашния централен офис на Lidl в Лондон на улица Parkside Street. По това време името няма нищо общо с винтоверти, бормашини или градински ножици, тъй като първите продукти, носещи това име, са вкусни крекери и бисквити.

Още през същата година марката е регистрирана и в Германия, но истинският завой в стратегията предстои малко след това. Водени от силното убеждение, че всеки проект в дома и градината заслужава правилното оборудване на достъпна цена, екипът зад бранда решава да смени посоката и да се насочи изцяло към сектора на домашните майстори.

Еволюцията от първия винт до пазарен лидер



Преходът към инструментите става плавно, като между 1997 и 1999 г. първите машини се появяват под името TRONIC. През 1999 г. всичко се променя, когато на пазара официално излизат първите електрически инструменти под името PARKSIDE, придружени от първото цветно и енергично лого на марката. През следващите три десетилетия еволюцията е последователна и категорична. Важен етап е 2007 г., когато PARKSIDE официално е вписана като марка в целия Европейски съюз, а на пазара излиза първата акумулаторна бормашина с литиево-йонна технология.

Източник - Lidl

През 2016 и 2017 г. инструментите получават единен, разпознаваем дизайн, който носи на марката престижните награди PLUS X Award за функционалност и комфорт при работа. Тогава се появява и емблематичната акумулаторна платформа X 20 V TEAM, предлагаща една батерия за десетки различни машини. Решение, което и днес е сред най-разпознаваемите предимства на PARKSIDE.

Голямата крачка в комуникацията се случва през 2020 г. с раждането на слогана, който днес обединява милиони хора – „Можеш го“. Това е послание, което и до днес вдъхва увереност на всеки, дръзнал да запретне ръкави.

Официално най-продаваната DIY марка в Европа

Три десетилетия след необичайното си начало PARKSIDE получава и едно от най-големите признания в своята история. Според Euromonitor International тя е най-продаваната марка за инструменти в категорията „Направи си сам“ (DIY) в Европа. Отличие, което идва след години на последователно развитие, непрекъснато разширяване на портфолиото и стремеж качествените инструменти да бъдат достъпни за все повече хора.

През 2023 г. към историята на PARKSIDE се присъединява и Арнолд Шварценегер. Като лице на глобалната кампания той насърчава хората да запретнат ръкави и да повярват, че могат да се справят сами.

Източник - Lidl

Празнуваме с пълна сила и златно издание

За да отбележи своите 30 години до хората и техните проекти, PARKSIDE подготвя мащабна 360-градусова кампания. За любителите на марката, известни като „Парксайдъри“, истинският празник в магазините започва в средата на юли.

До края на септември в обектите на Lidl ще може да бъде открита специалната лимитирана серия „PARKSIDE Gold Edition“, както и други ексклузивни продукти с празничен дизайн. Празненството ще бъде гарнирано с много активности в социалните мрежи, игри и специални оферти. От скромното начало на лондонската улица Parkside до поставянето на Световен рекорд на Гинес, при който акумулаторен винтоверт PARKSIDE изтегли най-големия пътнически самолет в света Airbus A380, брандът доказва едно – когато вярваш в хората и им дадеш правилните инструменти, те наистина го могат!