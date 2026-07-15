Инвестиционните акаунти на Тръмп са извършили над 21 000 сделки за година

Инвестиционните акаунти на американския президент Доналд Тръмп са осъществили мащабна търговска дейност с над 21 хил. сделки с акции и други ценни книжа в рамките само на една година. Това показва задълбочен анализ на германското списание "Шпигел", базиран на неговата официална имотна декларация от 900 страници. Мащабът на трансакциите контрастира рязко с активността на неговия предшественик Джо Байдън, който за целия си четиригодишен мандат е декларирал едва 13 операции с ценни книжа.

Официалният документ разкрива огромно лично състояние, включващо активи от криптовалути за над 1,4 милиарда долара, значителни дивиденти, недвижими имоти, златни кюлчета и ликвидност в пазарни сметки за над 100 милиона долара. Декларацията описва и получени подаръци, сред които 10 билета за Световното първенство по футбол на стойност 15 000 долара, дарени лично от президента на ФИФА Джани Инфантино.

Анализът на германското издание сочи, че през осем инвестиционни сметки са придобити активи на стойност между 461 милиона и 1,4 милиарда долара, а продажбите възлизат на сума между 138 милиона и 433 милиона долара. Поради практиката в декларацията сумите да се посочват в широки диапазони, по-точна оценка е невъзможна.

Проучването обаче обръща специално внимание на съвпаденията между пиковете в борсовата активност на сметките и политическите ходове на Белия дом. Изключително интензивна търговия е регистрирана на 8 април 2025 г. - ден след като Тръмп обяви нови мита, предизвикали временен спад на борсите. Тогава по неговите акаунти са изпълнени 327 поръчки за покупка, включително на акции на технологичните гиганти "Епъл" и "Енвидиа" (Nvidia). На следващия ден президентът призова в социалните мрежи, че моментът за покупки е отличен, и временно отложи налагането на митата, което доведе до скок в акциите на двете компании съответно с 15% и 19%.

Подобно съвпадение се наблюдава и на 23 юли 2025 г., когато при представянето на правителствения „План за действие в областта на изкуствения интелект" сметките на Тръмп записват 255 покупки на акции в технологичния сектор.

От Белия дом категорично отхвърлиха съмненията за конфликт на интереси, като заявиха, че портфейлите се управляват изцяло от независими финансови институции без никаква намеса от страна на държавния глава. Въпреки че "Шпигел" подчертава липсата на преки доказателства за причинно-следствена връзка, изданието отбелязва, че Тръмп е детайлно запознат с притежанията си, тъй като лично подписва декларациите си, а като президент разполага с безпрецедентен инструмент да влияе на пазарите чрез своите решения и публични коментари.