Има плодове, които просто са вкусни. Има и плодове, които съчетават вкус, здраве и вдъхновяваща история. Българските къпини определено са сред тях. Тези малки тъмнолилави плодове често остават в сянката на по-популярните ягоди и малини, но всъщност са едни от най-богатите на полезни вещества сезонни плодове. Неслучайно диетолози по целия свят ги нареждат сред истинските суперхрани.

Само една купичка къпини осигурява впечатляващо количество витамин C, витамин K, манган и фибри, като същевременно съдържа малко калории. Но истинската им сила се крие в наситения тъмновиолетов цвят. Той идва от антоцианините - мощни антиоксиданти, които защитават клетките от оксидативен стрес, подпомагат нормалната функция на мозъка и сърдечно-съдовата система и могат да забавят процесите на стареене. Освен това къпините съдържат полифеноли и елагова киселина - естествени растителни съединения, които учените свързват с противовъзпалителни свойства и подкрепа на имунната система.

Не по-малко ценни са и фибрите. Те подпомагат храносмилането, създават по-дълго усещане за ситост и помагат за поддържането на нормални нива на кръвната захар. И всичко това - в плод, който съдържа над 85% вода и е идеален за горещите летни дни.

В България климатът и почвите създават отлични условия за отглеждане на ароматни горски плодове. Един от най-добрите примери е семейното стопанство „Ди Бери Груп“ в Попово. Историята започва през 2003 г. с едва 30 декара земя и една мечта - мечтата на Димитринка Стоянова и нейното семейство да създадат модерно българско стопанство. Днес тази мечта се е превърнала в близо 1000 декара малини, къпини, ягоди и боровинки, отглеждани както на открито, така и в съвременни оранжерии, а компанията е един от най-големите български производители на ягоди, малини и къпини. В семейния бизнес вече активно участва и дъщеря ѝ Деница Иванова и нейното семейство.

Деница Иванова

По-голямата част от техните плодове могат да бъдат намерени на рафтовете в Kaufland почти целогодишно. Цикълът на производство позволява повече от 10 месеца свежи и качествени плодове за клиентите на веригата. Само през 2026 г. стопанството планира да достави над 40 тона малини и къпини за магазините на Kaufland, а общо веригата ще реализира над 100 тона български горски плодове от полетата в Попово под собствената марка на Kaufland - „Брей!“.

Затова, когато следващият път видите кутия с български къпини или малини на рафтовете на ритейлъра, спомнете си, че в нея има много повече от витамини. Има труд, традиция, иновации и една истинска семейна история, която започва от корена - и стига до всяка семейна маса.