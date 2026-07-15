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Илин Димитров предложи участие на катарски туроператори на изложения у нас

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Министърът на туризма д-р Илин Димитров разговаря с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри СНИМКА: Министерство на туризма

Министърът на туризма д-р Илин Димитров предложи на посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри организирането на B2B срещи и участието на катарски туроператори в туристически изложения в България. 

На срещата бяха обсъдени нови контакти между туроператори, по-добро представяне на България пред катарската публика и партньорства в туристическото образование .Обсъдени бяха и посещения на инфлуенсъри и туристически влогъри, които да представят възможностите за почивка у нас пред аудиторията в Катар, съобщават от министерство на туризма. 

В разговора беше представена и инициативата за създаване на съюз на университетите, които обучават кадри за туризма. Учредяването му е планирано за 27 септември, Световния ден на туризма, като целта е да се насърчи обменът на студенти, преподаватели и мениджъри.

Посланик Ал-Мушайри подчерта, че България е привлекателна и разнообразна дестинация. Той обърна внимание на необходимостта от повече туристическа информация и на арабски език, тъй като туристите от Катар пътуват често и проявяват интерес и към кратки уикенд посещения.

Министър Димитров предложи да бъде подновен и меморандумът за сътрудничество в туризма между двете страни.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров разговаря с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри СНИМКА: Министерство на туризма

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