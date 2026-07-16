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Най-честите грешки при избор на офис принтер са фокусът единствено върху продажната цена, подценяването на реалния обем на печат и пренебрегването на разходите за консумативи. Често се пропускат и важни фактори като свързаността, сигурността на данните и наличието на надеждна сервизна поддръжка.

В тази статия ще разгледаме всяка от тези грешки и ще покажем как да ги избегнете, за да изберете устройство, което отговаря на нуждите на вашия офис и остава икономично в дългосрочен план.

Фокус само върху цената на принтера

Една от най-разпространените грешки е изборът на принтер единствено според неговата продажна цена. По-достъпният модел невинаги е по-изгоден, защото често води до по-високи разходи за експлоатация. Затова е важно да оцените общата цена на притежание, която включва всички разходи през жизнения цикъл на устройството.

При сравнение на различни модели вземете предвид и разходите за тонер или мастило, консумацията на електроенергия, както и бъдещите разходи за поддръжка и резервни части. Именно те определят колко ще ви струва устройството в дългосрочен план.

Когато оценявате всички тези разходи заедно, ще получите по-реална представа кой модел е най-икономичен за вашия офис в дългосрочен план.

Подценяване на обема на печат

Изборът на принтер без предварителна оценка на реалния обем на печат често води до по-бързо износване или до ненужно високи разходи. Компактният модел трудно ще обслужва натоварен офис, а мощното устройство няма да бъде оправдана инвестиция, ако отпечатвате само няколко страници дневно.

При избора е добре да разгледате два показателя – максималния месечен капацитет и препоръчителния месечен обем на печат. Първият показва техническите възможности на устройството, а вторият – натоварването, при което то работи най-ефективно.

Изберете принтер, чийто препоръчителен месечен обем покрива текущите ви нужди и оставя резерв за бъдещо развитие. Така ще избегнете необходимостта от подмяна на устройството само след няколко години.

Пренебрегване на разходите за консумативи

Разходите за консумативи често се оказват по-значими от първоначалната инвестиция. Именно затова цената на отпечатана страница е един от най-важните показатели при сравняването на различни модели.

Реалният разход зависи от няколко основни фактора:

1. Плътност на печатното съдържание

Документите с повече графики, изображения или плътен текст използват повече мастило или тонер.

2. Цветен печат

Цветните документи изразходват консумативите значително по-бързо от черно-белите.

3. Избран режим на качество

Печатът с максимално качество увеличава разхода на мастило или тонер спрямо стандартния или черновия режим.

Когато сравнявате различни устройства, не се ориентирайте само по цената на касетата. По-полезен ориентир е колко струва отпечатването на една страница при реални условия на работа. Добра практика е да избирате доставчик, при който можете да намерите всичко за офиса – от принтери и консумативи до останалото необходимо оборудване.

Неправилен избор на вид принтер: лазерен или мастиленоструен

Изборът между лазерен и мастиленоструен принтер зависи най-вече от начина, по който ще използвате устройството. Двете технологии имат различни предимства и са предназначени за различни натоварвания.

Следната таблица обобщава основните разлики:

Критерий Лазерен принтер Мастиленоструен принтер Първоначална цена По-висока По-ниска Цена на страница По-ниска при голям обем Обикновено по-висока, с изключение на принтерите с вградени резервоари Скорост на печат По-висока По-ниска Качество на текст Отлично Добро Качество на снимки Добро Отлично Подходящ за Големи обеми документи Цветни изображения и по-малък обем

Ако офисът отпечатва основно текстови документи в големи количества, лазерният принтер обикновено е по-подходящото решение. При по-рядък печат и необходимост от качествени цветни изображения мастиленоструйният модел често е по-добрият избор.

Грешки при избора на свързаност и функции

Дори правилно подбраният принтер може да създава неудобства, ако не разполага с необходимите функции. Предварителната проверка на възможностите му ще подобри ежедневната работа на целия офис.

Преди окончателния избор обърнете внимание на следните характеристики:

1. Безжична и мрежова свързаност

Wi-Fi и Ethernet позволяват печат от няколко компютъра и мобилни устройства без необходимост от постоянно свързване с кабели.

2. Многофункционалност

Комбинираните устройства обединяват печат, сканиране и копиране, което спестява място и улеснява организацията на работното пространство.

3. Автоматичен двустранен печат

Функцията за двустранен печат намалява разходите за хартия и прави работата по-бърза при големи обеми документи.

4. Капацитет на тавата за хартия

По-големият капацитет намалява необходимостта от често презареждане и ограничава прекъсванията.

5. Енергийна ефективност

Енергийно ефективните модели намаляват разходите за електроенергия и допринасят за по-ниски експлоатационни разходи.

Изберете само функциите, които действително ще използвате. Така няма да плащате за възможности, които няма да носят реална полза.

Подценяване на сигурността на данните

Съвременните офис принтери са част от фирмената мрежа и обработват чувствителна информация. Поради тази причина сигурността не бива да остава на заден план.

При работа с документи, съдържащи лични, финансови или служебни данни, е добре устройството да предлага защита чрез идентификация на потребителите, защитено освобождаване на заданията и криптиране на информацията. Тези функции намаляват риска документите да попаднат при неоторизирани лица.

Липса на сервиз и поддръжка

Друг често подценяван фактор е качеството на сервизното обслужване. Дори най-надеждното устройство се нуждае от профилактика и своевременна поддръжка.

Преди покупката проверете гаранционните условия, времето за реакция при повреда и възможностите за сервизно обслужване. Добрата поддръжка намалява риска от продължителни прекъсвания и непредвидени разходи.

Изборът на офис принтер е инвестиция, която оказва влияние върху ежедневната работа, разходите и продуктивността на целия екип. Когато оценявате не само цената, но и обема на печат, консумативите, функционалностите, сигурността и сервизната поддръжка, вероятността да направите правилния избор е значително по-голяма.