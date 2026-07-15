Qatar Airways напуска България

Катарската авиокомпания Qatar Airways прекратява полетите между Доха и София и закрива офиса си в България от септември. Това съобщи зам.-председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) Димитрина Горанова пред сайта TravelNews.

Заедно със спирането на дейността ще бъде освободен и местният персонал на компанията.

„Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия сектор", коментира Горанова. Qatar Airways присъства на българския пазар повече от 15 години, като в най-силните периоди е изпълнявала до два полета дневно между Доха и София.

Авиокомпанията преустанови полетите си след началото на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари, но започна постепенно да ги възстановява от април. В резервационните системи все още са били налични полети до София за края на 2026 г. и за 2027 г., но впоследствие те са били премахнати без предварително обяснение.

„След като свалиха полетите от системите, бяхме уведомени, че закриват офиса си и прекратяват дейността си в България. Причини не са посочени", обясни Горанова. От българския офис на Qatar Airways са отказали коментар и са насочили запитванията към централата на компанията в Доха.

Според представители на туристическия сектор решението е свързано с оптимизация на дейността на авиокомпанията след кризата в Близкия изток, недостиг на самолети и по-слаб интерес от страна на азиатските пътници към България.

Председателят на АБТТА Петър Стоянов предупреди, че липсата на директна връзка с Доха вече се отразява сериозно на туристическия пазар. По думите му страната трябва спешно да търси нови авиокомпании, които да осигурят по-добра свързаност с Азия, Африка и Австралия.

„Пазарът се стесни след прекратяването на полетите на Qatar Airways. В момента най-добрите възможности са чрез Turkish Airlines през Истанбул и Fly Dubai през Дубай, но интересът към втория вариант е слаб заради напрегнатата ситуация в Близкия изток", каза Стоянов.

Той допълни, че цените на билетите на Turkish Airlines вече са се повишили както заради липсата на достатъчно алтернативи, така и заради увеличените разходи за гориво. Според него много пътници избягват транзита през Дубай заради несигурността в региона, което оставя основната тежест върху турските авиолинии.

Алтернатива остават полетите през големите хъбове в Централна и Западна Европа, но те удължават значително времето за пътуване и не са предпочитан избор за туристите.

От АБТТА смятат, че България трябва да започне активни разговори за привличането на нови международни превозвачи. Като възможен партньор се посочва Etihad Airways от Абу Даби, която в момента разширява глобалната си мрежа. Компанията вече лети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул, а скоро предстои да започне полети и до Букурещ.

„Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad", заяви Стоянов.

По думите му интерес към българския пазар има и от националните авиокомпании на Китай и Виетнам. Air China и Vietnam Airways са готови да започнат полети, но за това е необходимо двустранно политическо разбирателство между държавите.

От АБТТА планират да изпратят писма до Министерството на транспорта и Министерството на туризма с настояване да започнат преговори с потенциални авиокомпании. Сред възможните кандидати са още Malaysia Airlines и Singapore Airlines, които разполагат с големи хъбове в Азия.

Димитрина Горанова подчерта, че въздушната свързаност е сред основните фактори за развитието както на туризма, така и на бизнеса.

„За дестинация като България е изключително важно да има добра въздушна свързаност. Липсата на достатъчно директни връзки затруднява не само входящия и изходящия туризъм, но и бизнес пътуванията", посочи тя.

Според нея туроператорите вече срещат сериозни трудности при организирането на групови пътувания до Азия, Африка и Австралия, тъй като удобните транспортни възможности са силно ограничени.

От туристическия сектор са категорични, че България трябва целенасочено да работи за привличането на нови международни авиопревозвачи, които да подобрят транспортната свързаност на страната и да повишат конкурентоспособността ѝ като туристическа дестинация.

По-рано днес министърът на туризма Илин Димитров проведе среща с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри. Двамата обсъдиха организиране на B2B срещи и участието на катарски туроператори в туристически изложения в България.

На срещата бяха обсъдени нови контакти между туроператори, по-добро представяне на България пред катарската публика и партньорства в туристическото образование .Обсъдени бяха и посещения на инфлуенсъри и туристически влогъри, които да представят възможностите за почивка у нас пред аудиторията в Катар, съобщават от министерство на туризма.

В разговора беше представена и инициативата за създаване на съюз на университетите, които обучават кадри за туризма. Учредяването му е планирано за 27 септември, Световния ден на туризма, като целта е да се насърчи обменът на студенти, преподаватели и мениджъри.

Посланик Ал-Мушайри подчерта, че България е привлекателна и разнообразна дестинация. Той обърна внимание на необходимостта от повече туристическа информация и на арабски език, тъй като туристите от Катар пътуват често и проявяват интерес и към кратки уикенд посещения.

Министър Димитров предложи да бъде подновен и меморандумът за сътрудничество в туризма между двете страни.