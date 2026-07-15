КЗК одобри сделката за придобиване на „Престиж-96“ от ирландска фирма, но под условие

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши под условие придобиването на „Престиж-96" АД от ирландското дружество „Валео Ф4 Къмпани Ънлимитид Къмпани", което е част от Групата „Валео Фуудс". Сделката е одобрена при условие, че придобиващото дружество изпълни конкретна мярка, насочена към запазване на ефективната конкуренция на пазарите за производство и търговия на захарни изделия и предотвратяване на потенциални негативни последици, съобщиха от КЗК.

В хода на проучването КЗК е установила, че планираната концентрация води до хоризонтално припокриване между дейностите на двете компании на националните пазари на вафли, сладки бисквити и сухи пасти.

Според анализа на регулатора сделката ще разшири значително продуктовото портфолио на Групата „Валео Фуудс", която произвежда разнообразни хранителни продукти, сред които мед, кленов сироп, пакетирани торти, вафли и други изделия. Обединяването на производствения капацитет и продуктовите линии на двете компании създава възможност за засилване на присъствието на групата в различните сегменти на засегнатите пазари.

КЗК обаче е преценила, че концентрацията поражда опасения за възможно възпрепятстване на ефективната конкуренция. Според комисията Групата „Валео Фуудс" би могла да използва разширеното си портфолио, за да прилага практики като „обвързване и пакетиране", с които да ограничи достъпа на конкуренти до търговските канали за реализация и да увеличи пазарното си присъствие в България.

За да бъдат отстранени тези опасения, на основание Закона за защита на конкуренцията придобиващото дружество е предложило ангажимент, който КЗК е приела като условие за разрешаване на сделката. Валео Ф4 Къмпани Ънлимитид Къмпани се задължава за срок от три години да не обвързва доставката на която и да е от съществуващите продуктови линии на „Престиж-96" АД – вафли, сладки бисквити и пакетирани торти – със закупуването на други продукти от портфолиото на Групата „Валео".

Изпълнението на тази мярка ще бъде под контрола на КЗК. Дружеството ще трябва периодично да предоставя на регулатора информация за търговските условия по всички сключени и/или подновени договори с търговски вериги и дистрибутори, както и да поддържа подробна документация за всички търговски оферти, договори и условия с клиентите, свързани със съответните продуктови линии. Комисията ще има право да изисква и допълнителни доказателства, документи и информация, необходими за проверка на спазването на поетия ангажимент.

При установяване на неизпълнение или частично изпълнение на одобрената мярка КЗК може да наложи допълнителни поведенчески мерки, както и глоба в размер до 10% от общия оборот на предприятието.