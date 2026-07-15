ПБ и ДПС приеха бюджета на първо четене, останалата опозиция - против

Дълг, дефицит и липса на реформи- в центъра на дебатите

Само 5, а не 14 дни за предложения между двете четения

Бюджетът е смел, но не безразсъден, заяви финансовият министър Гълъб Донев

След близо четиричасов дебат и прегласуване, парламентът прие на първо четене и държавния бюджет. Планът за държавните финанси получи 143 гласа „за" от депутатите на „Прогресивна България" и ДПС. Цялата останала опозиция даде 81 гласа „против", въздържали се нямаше.

В дебатите нямаше изненади. Бюджетът за втората половина на тази година е с дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро разлика между приходи и разходи. Освен рекордния дефицит, панираният нов държавен дълг е с таван до 10,1 млрд. евро, с което ще достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1% от БВП. Дефицитът, дългът и липсата на реформи бяха основните направления за критики към него.

Правителството запазва основните данъчни ставки без промяна, но залага увеличение на максималния и на част от минималните осигурителни прагове, по-високи винетни такси, разширяване на тол системата и въвеждане на 10% данък върху печалбите от хазарт.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев го определи като "смел, но не и безразсъден". Той отново повтори, че в него са планирани всички натрупани през последните години разходи и припомни, че целта е плавно намаляване на дефицита до 3% от БВП през 2028 г.

„Къде са мащабните оптимизации на разходите, къде са скандалните обществени поръчки,къде е затварянето на кранчетата, болниците да правят търгове, когато харчат нашите средства, колко години трябва да минат, за да се случи?", постави началото на критиките Мартин Димитров от ДБ.

„Това не е същинското начало, а това е закономерния финал на неразумното управление на публичните финанси през последните пет години, именно от сглобката.Днес с този бюджет българският народ ще трябва да изпие горчивата чаша до дъно", отвърна му Тодор Джиков от ПБ.

Красимир Вълчев, ГЕРБ-СДС: "Да приемем че сте заложници на ситуацията, че влакът се движи по инерция в коловоза на бюджетната политика от последните години, обаче вие рано или късно трябва да бъдете честни и да кажете ние поемаме по този коловоз. Смятаме, че добрата бюджетна политика е тази, която увеличава фискалното пространство на разходите за развитие, за съжаление това което виждаме, като че вие ще пестите именно от тях, тоест ще намалявате дефицита за сметка на разходите за развитие", не прие обясненията Красимир Вълчев от ГЕРБ

Атидже Вели, ДПС: "В частта недостатъци и недомислици няма да кажа ново, само ще отбележа че законопроектът не спазва законодателството за публичните финанси и определя твърде висок неясно как изчислен дефицит. Нереалистично е капиталовите разходи да са в размер на 10 млрд. евро без да включват политики и реформи."

Димо Дренчев, Възраждане: "Няма победа постигната по пътя на най-малкото съпротивление, имам чувството, че това правителство тръгна по този път. Много заявки давате за Бюджет 2027 дано да ги изпълните. Иначе аз ще се присъединя към мнението на фискалния съвет, че заложения дефицит освен че е незаконен, той всъщност е нереалистичен, очаквам реалният БВП да е по висок."

Асен Василев от ПП: "Въпросът е дали искате да се погрижите за българските граждани с един минимален социален пакет, който ще струва 300-400 милиона и ще им помогне да минат през кризата по-лесно, същото и за българските фирми или искате 4 млрд. да останат за непрозрачно харчене."