Търговете за държавна земя - първо за малки и местни фермери, след това и за големите

Наследниците на ниви, за които няма реални граници, ще се обезщетяват с общински терени

Търговете за държавна земя да се провеждат на сесии, като в първата да се допускат местни фермери, фирми или собственици и ползватели на животновъдни обекти с адрес в общината или в съседна. Това са част от промените, внесени от депутати от “Прогресивна България” в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Въвежда се забрана в първата тръжна сесия да участват лица или свързани с тях предприятия, които обработват над 10 хил. декара. Целта е

да се подпомогнат малките, средните и семейните стопанства

Кандидатите, които искат държавна земя за отглеждане на зеленчуци или трайни насаждения, ще трябва да докажат опит - да са заявявали такива площи през последните 3 г. по интервенцията за подпомагане на доходите. Изключение се прави за младите фермери до 40 г., които тепърва стартират дейността си.

Промените засягат и наследниците на земеделски земи. Ако те не могат да установят старите реални граници на имотите си, ще

могат да поискат обезщетение

Общините ще трябва в двумесечен срок да предоставят земи, а при липса на свободни площи ще се издават поименни компенсационни бонове.

Проектозаконът забранява стопанските дворове да бъдат придобивани по давност от лица, които ги владеят незаконно. Въвежда се и бърза административна процедура - само със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие” и съдействието на МВР незаконните ползватели ще бъдат изгонвани.

“Прогресивна България” правят промени и в Закона за подпомагане на земеделските производители. Там основното е, че се създава взаимоспомагателен фонд, който ще подпомага фермерите при неблагоприятни събития като природни бедствия, екстремни климатични явления, болести по животните и растенията и други рискове, водещи до сериозни загуби.

Законопроектът предвижда

фондът да се финансира от няколко източника

- евросредства, бюджетни пари и от непотърсени суми от разпределението на земи. Това са пари, които ползвателите на ниви плащат за имоти с неустановен или непотърсен собственик при ежегодното разпределение.

Ако в продължение на десет години собственикът не потърси тези пари, те вече няма да остават по сметките на държавата, а ще се прехвърлят във взаимоспомагателния фонд.

Предлага се промяна и в критериите за определяне на активен земеделски стопанин. Проверките ще се извършват служебно чрез данни от НАП и НСИ, без да се изискват допълнителни документи от кандидатите. За да получат подпомагане, стопаните ще трябва да покриват поне един от следните два критерия - приходите от земеделска дейност да са минимум 10% от общите или директните плащания да представляват поне 2% от приходите от неземеделска дейност.