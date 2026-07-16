Materia Mensa и AYA Estate събират в едно мелнишкия тероар, древните ритуали, керамиката и съвременната наука за сетивата

Формата, цветът и текстурата на съда могат да променят начина, по който усещаме виното още преди първата глътка. Именно тази връзка между зрение, допир, аромат и вкус ще изследва четвъртият епизод на видео поредицата Materia Mensa.

Новата история отвежда в района на Мелник и долината на Струма - край село Хърсово, сред лозята на AYA Estate, където варовиковите почви, южното слънце и близостта до Пирин създават характерните условия за вината от този край. Работното заглавие на епизода е Soil To Soul и главните герои са тероарът, глината, виното, и древните ритуали за поднасяне на вино.

В продължение на хилядолетия значение е имала не само напитката, но и съдът, в който тя е съхранявана, пренасяна и наливана. Неговата форма е била част от преживяването, а не просто практично решение между бъчвата и чашата. Сега се търси отговор на това дали същият принцип действа и днес. Може ли тежестта на съда, допирът до повърхността му или неговият цвят да направят едно вино по-свежо, по-меко или по-наситено в съзнанието ни?

В продължение на хилядолетия значение е имала не само напитката, но и съдът, в който тя е съхранявана, пренасяна и наливана.

Отговори се търсят и чрез сравнително ново направление в науката, известно като кросмодално съответствие. То изследва как информацията, получена от едно сетиво, влияе върху работата на останалите. С други думи, това, което виждаме и докосваме, може да промени вкуса, който очакваме, а понякога и този, който действително усещаме.

В изследване от 2017 г. проф. Чарлс Спенс от Оксфордския университет и негови колеги посочват, че сетивните свойства на съда имат съществено значение за възприемането на съдържанието. Ефектът се засилва при напитки със сложен вкусов и ароматен профил, каквото е виното.

Премиерата е планирана за средата на септември, по време на гроздобера. Това е моментът, в който лозята около Мелник са най-оживени, а пътят от земята до чашата може да бъде проследен почти в реално време.

Тази идея стои в основата на визуалния и сетивния език на Soil To Soul. В епизода ще бъдат представени три вина, всяко със собствен характер и собствен начин на поднасяне. ZEN Шардоне Амфора е създадено от грозде, отгледано край Калиакра и Черноморието. В аромата му се открояват зряла ябълка, круша и бяла праскова, а финалът има минерален и леко солен характер. Второто вино е розе бленд от Мелнишкия район. То е с перлено-розов цвят и аромати на малина, ягода и сметана. Третото е червен купаж от сортовете гренаш, сира и сенсо, отгледани в лозята край Хърсово. Цветът му е дълбоко пурпурен, а ароматът съчетава горски плодове и билкови нотки.

След премиерата на филма в AYA Estate ще има вечеря, подготвена от кулинарното дуо Amor y Sal - Рая Силова и Николай Маджаров-Файчето. Менюто ще бъде свързано с продуктите и вкусовете на Мелнишкия край. Сред използваните съставки ще има диви билки от полите на Пирин, местни сирена и месни специалитети, сезонни зеленчуци и продукти, които носят едновременно планинския и средиземноморския характер на долината на Струма.

Николай Маджаров-Файчето е и автор на музиката към епизода. По време на премиерата той ще се погрижи и за музикалната атмосфера, така че филмът, храната, виното и звукът да бъдат част от един общ разказ. Премиерата е планирана за средата на септември, по време на гроздобера. Това е моментът, в който лозята около Мелник са най-оживени, а пътят от земята до чашата може да бъде проследен почти в реално време.