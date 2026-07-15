5 сериозни играча искат да излязат на медийния терен като собственик №5 на голямата Нова тв

И на още българи след Кирил Домусчиев, който продаде на "Юнайтед груп" за 300 млн. евро групата с телевизии, сайтове, вестници и списания, тя изглежда освен печеливша и мост към контакт с държавата за други бизнеси

Пет сериозни компании май оглеждат “Нова Броудкастинг Груп” с амбицията да я купят, след като през май стана ясно, че собственикът ѝ “Юнайтед груп” продава телевизиите си. Те освен у нас са в още няколко балкански държави, но сделката се очаква да е само за България, Хърватия, Словения и Черна гора. Очевидно на този етап не се продават медиите на “Юнайтед” в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Гърция.

Причината по информация на “24 часа” е, че основният акционер - английският инвестиционен фонд BC Parthers, се оттегля. Впрочем това е начинът на действие на всеки фонд, който инвестира в конкретен бизнес обикновено за 5-7 години. BC Parthers е собственик на телевизиите повече от 7 години.

Колкото повече се продава, толкова по-голяма става

- тази констатация се превърна в правило за Нова тв, преминала през 4 покупко-продажби досега от създаването си през 1994 г. Точно заради това вероятно не е странно, че кандидатите за нея са доста - явно бизнесмоделът е добър. Впрочем това се доказва още в първите години от историята на Нова тв, когато тя се превръща във втората най-скъпа сделка у нас след продажбата на БТК. През 2008 г. тогавашният ѝ гръцки собственик Минос Кирияку успява да я продаде за космическите 620 милиона евро. (Виж в графиката историята на продажбите.)

Няма друга медия у нас, достигнала някога подобна цена, а и самата Нова тв не успява да я повтори поне засега.

Най-голямата медийна компания се продава отново и нищо чудно да се върне в гръцки ръце, и то точно на фамилията Кирияку.

Един от кандидатите за купувач май е именно гръцката медийна компания “Антена”. Днес тя се ръководи от сина на Минос Кирияку - Теодор Кирияку. Бизнесът на фамилията тръгва в средата на XIX в. с корабна компания, а днес има все повече медийни активи и споразумения, сред които с Италия и САЩ. Дали се връща интересът им и към българската “Нова”, все още не е ясно.

“24 часа” отправи запитване към гръцката фирма, но отговор засега няма. Същевременно “Нова” очевидно е голяма гордост за тази компания, след като онзи български период е разказан и в историята ѝ, описана на сайта на “Антена”. След него започва възходът ѝ на международната сцена. Още повече че именно по времето на “Антена” Нова тв получава лиценза си за национално разпространение.

Сред евентуалните кандидати е и международният инвестиционен фонд “Интеграл”, сред чиито създатели е българинът Стефан Цветков. Днес той е партньор там заедно с друг българин - Евтим Чесновски, а компанията оперира в хъбове в Лондон, Будапеща и Белград. Фондът подкрепя средни и малки фирми в Адриатика, Централна и Югоизточна Европа, които са в сферата на потребителските стоки, технологиите, медиите, телекомуникациите, здравеопазванете, нишовите промишлени предприятия и бизнес услугите. Оттам обаче също не отговориха на запитването от “24 часа” дали играят за Нова тв.

През последните 5 години “Интеграл кепитъл груп” е подкрепила общо седем компании в Румъния и България. У нас това са “Булсатком” (фондът напуска компанията през 2022 г.), Breaktime, Ontotext, EconicOne. Впрочем сателитният оператор “Булсатком” днес е част от “Юнайтед груп”.

Като друг евентуален купувач се сочи Атанас Бостанджиев, новият собственик на футболния “Левски”. Основава Gemcorp заедно с Първолета Щерева през 2014 г. Компанията

има над 10 милиарда долара, инвестирани в развиващи се пазари,

разкри Бостанджиев пред “24 часа” в края на април 2026 г. Инвестиционната дейност на компанията се развива в няколко главни направления - в енергетичната инфраструктура, във вода и в критичните минерали, които са стратегически за развиването на западния свят. В момента изпълнява проекти за 4 милиарда долара в тези отрасли. Компанията, основана от двама българи, построи най-новата рафинерия в Ангола, която е била изграждана в последните 50 г. 2 млрд. долара са инвестирани за рафинерията в Кабинда. На церемонията по откриването на 1 септември 2025 г. Атанас Бостанджиев е в компанията на президента на Ангола Жоао Лоуренсу. Базираният в Лондон фонд Gemcorp държи 90% от рафинерията, а държавата - останалите 10%.

В момента в България Бостанджиев се концентрира върху изграждане на нов стадион на футболния “Левски” до 3 г. при прогнозна инвестиция от 120 млн. лв. плюс база за детско-юношеската школа.

Друга българска компания - продуцентската “Фалкънуинг студио” (Falconwing Studio), също се обсъжда като евентуален купувач. Тя е сравнително млада, създадена е през 2023 г., но вече е позната на българските зрители чрез сериала “Мамник”, който прави за БНТ. Същевременно работи по още два сериозни филмови проекта на обществената телевизия. Заедно с продуцента Магърдич Халваджиян заснеха новия, шести сезон на “Под прикритие” - най-успешния досега сериал на БНТ. Снима също и 12-серийната поредица “Летище”, чийто режисьор е Николай Илиев.

Впрочем във “Фалкънуинг студио” работят Светлана Василева, бившата шефка на Би Ти Ви, както и Жана Караиванова, бивш директор на Националния филмов център. Собственик на “Фалкънуинг студио” е “Уеб медия груп”, която пък е свързана със собствениците на Централна кооперативна банка, националния авиопревозвач “България еър”, телевизиите “България он еър” и “Блумбърг” Иво Каменов, Тихомир Митев и Марин Митев.

Пак неофициално източници виждат сред кандидат-купувачите и криптоборсата Nexo, макар че оттам отричат дори да са чували за свое участие в покупката на телевизия.

Nexo бе създадена през 2018 г. от българските предприемачи Коста Кънчев и Антони Тренчев. Основният бизнес е предоставяне на финансови услуги, свързани с криптоактиви.

Преди месеци те домакинстваха в София бизнесфорум със сина на Тръмп, а преди седмици пък в “Труд” се появиха техни снимки пак с Доналд Тръмп-младши на Гран при в Монако.

Добрите контакти на Nexo с фамилията на американския президент

очевидно се видяха достатъчни като аргументи на български сайтове да прогнозират, че все пак тези млади български предприемачи могат да финансират евентуална сделка на телевизионния пазар. А срещата на премиера Румен Радев с Кристофър Ръди - приятел на Доналд Тръмп и собственик на “Нюзмакс” - 4-ия по популярност кабелен новинарски канал в САЩ, дори “оформи” една евентуална сделка за най-голямата медийната група у нас като американска с финансовата подкрепа на Nexo. Пак напомняме, че българската компания отрича да има интерес към телевизия.

Nexo израсна бързо при бума на криптовалутите през 2020-2021 г. Компанията се представяше основно като криптокредитор - клиентът предоставя биткойн или друг актив като обезпечение и получава заем в традиционна валута или стейбълкойни.

През януари 2023 г. Nexo бе разследвана в САЩ, но постигна споразумение с Комисията по ценните книжа и борсите и с регулаторите на отделни щати. Компанията плати 45 млн. долара заради продукта Earn Interest Product, който според американските власти е представлявал нерегистрирано предлагане на ценни книжа. През февруари 2026 г. обяви официалното си завръщане в САЩ. Новите услуги се предлагат чрез партньори, сред които публичната компания Bakkt, а според Nexo продуктите са структурирани различно от санкционирания през 2023 г. модел.

На 12 януари 2023 г. имаше акция от българските служби в офиси, свързани с Nexo в София, но в края на годинага прокуратурата прекрати разследването поради липса на събрани доказателства. Един от аргументите в полза на Nexo бе, че криптоактивите не са били финансови инструменти по българското законодателство.

През януари 2024 г. Nexo заведе арбитражно дело срещу България. Компанията претендира за обезщетение от над 3 млрд. долара. Според Nexo действията на прокуратурата са провалили планове за листване на американска борса, финансиране и голям спонсорски договор. Към днешна дата делото продължава.

ПОРТФОЛИОТО

Успешният модел на “Нова Броудкастинг Груп” се доказва и от високите рейтинги на Нова тв като цяло, както и на почти всяко нейно предаване. Само за илюстрация през последния месец юни - когато се излъчва световното първенство по футбол, тя не губи аудиторията си в сравнение с юни от 2025 г., докато БНТ увеличава с много аудиторията си. (Виж графиката.) Данните на пийпълметричната агенция ГАРБ показват, че на практика намаляват зрителите на Би Ти Ви.

Същевременно Нова тв отдавна не е един-единствен тв канал, тъй като около телевизията майка вече има 10 дъщерни - “Нова Нюз”, “Кино Нова”, “Нова Спорт”, “Диема”, “Диема Фемили”, “Диема Спорт”, “Диема Спорт 2”, “Диема Спорт 3”, The Voice, Magic TV.

В групата влизат 4 радиостанции - The Voice, “Витоша”, “Веселина” и Magic FM, и най-голямата българска онлайн платформа “Нетинфо”, която достига до 80% от населението на България всеки месец. Сайтовете и дигиталните платформи в “Нетинфо” са десетки, като сред най-популярните са АБВ Поща, nova.bg, vesti.bg, edna.bg, sinoptik.bg, сайтът за видеосподеляне vbox7, nova play и др. Собственост на онлайн платформата са и вестниците “Телеграф” и “Мач Телеграф”, както и 50% от великотърновския “Борба”.

“Нова” има и миноритарен дял в издателската група AtticaEVA, която създава списанията Forbes, Esquire, EVA, Grazia, OK, JOY и Playboy.