5 сериозни играча искат да излязат на медийния терен като собственик №5 на голямата Нова тв

И на още българи след Кирил Домусчиев, който продаде на "Юнайтед груп" за 300 млн. евро групата с телевизии, сайтове, вестници и списания, тя изглежда освен печеливша и мост към контакт с държавата за други бизнеси
Пет сериозни компании май оглеждат “Нова Броудкастинг Груп” с амбицията да я купят, след като през май стана ясно, че собственикът ѝ “Юнайтед груп” продава телевизиите си. Те освен у нас са в още няколко балкански държави, но сделката се очаква да е само за България, Хърватия, Словения и Черна гора. Очевидно на този етап не се продават медиите на “Юнайтед” в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Гърция.
Причината по информация на “24 часа” е, че основният акционер - английският инвестиционен фонд BC Parthers, се оттегля. Впрочем това е начинът на действие на всеки фонд, който инвестира в конкретен бизнес обикновено за 5-7 години. BC Parthers е собственик на телевизиите повече от 7 години.
Колкото повече се продава, толкова по-голяма става
- тази констатация се превърна в правило за Нова тв, преминала през 4 покупко-продажби досега от създаването си през 1994 г. Точно заради това вероятно не е странно, че кандидатите за нея са доста - явно бизнесмоделът е добър. Впрочем това се доказва още в първите години от историята на Нова тв, когато тя се превръща във втората най-скъпа сделка у нас след продажбата на БТК. През 2008 г. тогавашният ѝ гръцки собственик Минос Кирияку успява да я продаде за космическите 620 милиона евро. (Виж в графиката историята на продажбите.)
Няма друга медия у нас, достигнала някога подобна цена, а и самата Нова тв не успява да я повтори поне засега.
Най-голямата медийна компания се продава отново и нищо чудно да се върне в гръцки ръце, и то точно на фамилията Кирияку.
Един от кандидатите за купувач май е именно гръцката медийна компания “Антена”. Днес тя се ръководи от сина на Минос Кирияку - Теодор Кирияку. Бизнесът на фамилията тръгва в средата на XIX в. с корабна компания, а днес има все повече медийни активи и споразумения, сред които с Италия и САЩ. Дали се връща интересът им и към българската “Нова”, все още не е ясно.
“24 часа” отправи запитване към гръцката фирма, но отговор засега няма. Същевременно “Нова” очевидно е голяма гордост за тази компания, след като онзи български период е разказан и в историята ѝ, описана на сайта на “Антена”. След него започва възходът ѝ на международната сцена. Още повече че именно по времето на “Антена” Нова тв получава лиценза си за национално разпространение.
Сред евентуалните кандидати е и международният инвестиционен фонд “Интеграл”, сред чиито създатели е българинът Стефан Цветков. Днес той е партньор там заедно с друг българин - Евтим Чесновски, а компанията оперира в хъбове в Лондон, Будапеща и Белград. Фондът подкрепя средни и малки фирми в Адриатика, Централна и Югоизточна Европа, които са в сферата на потребителските стоки, технологиите, медиите, телекомуникациите, здравеопазванете, нишовите промишлени предприятия и бизнес услугите. Оттам обаче също не отговориха на запитването от “24 часа” дали играят за Нова тв.
През последните 5 години “Интеграл кепитъл груп” е подкрепила общо седем компании в Румъния и България. У нас това са “Булсатком” (фондът напуска компанията през 2022 г.), Breaktime, Ontotext, EconicOne. Впрочем сателитният оператор “Булсатком” днес е част от “Юнайтед груп”.
Като друг евентуален купувач се сочи Атанас Бостанджиев, новият собственик на футболния “Левски”. Основава Gemcorp заедно с Първолета Щерева през 2014 г. Компанията
има над 10 милиарда долара, инвестирани в развиващи се пазари,
разкри Бостанджиев пред “24 часа” в края на април 2026 г. Инвестиционната дейност на компанията се развива в няколко главни направления - в енергетичната инфраструктура, във вода и в критичните минерали, които са стратегически за развиването на западния свят. В момента изпълнява проекти за 4 милиарда долара в тези отрасли. Компанията, основана от двама българи, построи най-новата рафинерия в Ангола, която е била изграждана в последните 50 г. 2 млрд. долара са инвестирани за рафинерията в Кабинда. На церемонията по откриването на 1 септември 2025 г. Атанас Бостанджиев е в компанията на президента на Ангола Жоао Лоуренсу. Базираният в Лондон фонд Gemcorp държи 90% от рафинерията, а държавата - останалите 10%.
В момента в България Бостанджиев се концентрира върху изграждане на нов стадион на футболния “Левски” до 3 г. при прогнозна инвестиция от 120 млн. лв. плюс база за детско-юношеската школа.
Друга българска компания - продуцентската “Фалкънуинг студио” (Falconwing Studio), също се обсъжда като евентуален купувач. Тя е сравнително млада, създадена е през 2023 г., но вече е позната на българските зрители чрез сериала “Мамник”, който прави за БНТ. Същевременно работи по още два сериозни филмови проекта на обществената телевизия. Заедно с продуцента Магърдич Халваджиян заснеха новия, шести сезон на “Под прикритие” - най-успешния досега сериал на БНТ. Снима също и 12-серийната поредица “Летище”, чийто режисьор е Николай Илиев.
Впрочем във “Фалкънуинг студио” работят Светлана Василева, бившата шефка на Би Ти Ви, както и Жана Караиванова, бивш директор на Националния филмов център. Собственик на “Фалкънуинг студио” е “Уеб медия груп”, която пък е свързана със собствениците на Централна кооперативна банка, националния авиопревозвач “България еър”, телевизиите “България он еър” и “Блумбърг” Иво Каменов, Тихомир Митев и Марин Митев.
Пак неофициално източници виждат сред кандидат-купувачите и криптоборсата Nexo, макар че оттам отричат дори да са чували за свое участие в покупката на телевизия.
Nexo бе създадена през 2018 г. от българските предприемачи Коста Кънчев и Антони Тренчев. Основният бизнес е предоставяне на финансови услуги, свързани с криптоактиви.
Преди месеци те домакинстваха в София бизнесфорум със сина на Тръмп, а преди седмици пък в “Труд” се появиха техни снимки пак с Доналд Тръмп-младши на Гран при в Монако.
Добрите контакти на Nexo с фамилията на американския президент
очевидно се видяха достатъчни като аргументи на български сайтове да прогнозират, че все пак тези млади български предприемачи могат да финансират евентуална сделка на телевизионния пазар. А срещата на премиера Румен Радев с Кристофър Ръди - приятел на Доналд Тръмп и собственик на “Нюзмакс” - 4-ия по популярност кабелен новинарски канал в САЩ, дори “оформи” една евентуална сделка за най-голямата медийната група у нас като американска с финансовата подкрепа на Nexo. Пак напомняме, че българската компания отрича да има интерес към телевизия.
Nexo израсна бързо при бума на криптовалутите през 2020-2021 г. Компанията се представяше основно като криптокредитор - клиентът предоставя биткойн или друг актив като обезпечение и получава заем в традиционна валута или стейбълкойни.
През януари 2023 г. Nexo бе разследвана в САЩ, но постигна споразумение с Комисията по ценните книжа и борсите и с регулаторите на отделни щати. Компанията плати 45 млн. долара заради продукта Earn Interest Product, който според американските власти е представлявал нерегистрирано предлагане на ценни книжа. През февруари 2026 г. обяви официалното си завръщане в САЩ. Новите услуги се предлагат чрез партньори, сред които публичната компания Bakkt, а според Nexo продуктите са структурирани различно от санкционирания през 2023 г. модел.
На 12 януари 2023 г. имаше акция от българските служби в офиси, свързани с Nexo в София, но в края на годинага прокуратурата прекрати разследването поради липса на събрани доказателства. Един от аргументите в полза на Nexo бе, че криптоактивите не са били финансови инструменти по българското законодателство.
През януари 2024 г. Nexo заведе арбитражно дело срещу България. Компанията претендира за обезщетение от над 3 млрд. долара. Според Nexo действията на прокуратурата са провалили планове за листване на американска борса, финансиране и голям спонсорски договор. Към днешна дата делото продължава.
ПОРТФОЛИОТО
Успешният модел на “Нова Броудкастинг Груп” се доказва и от високите рейтинги на Нова тв като цяло, както и на почти всяко нейно предаване. Само за илюстрация през последния месец юни - когато се излъчва световното първенство по футбол, тя не губи аудиторията си в сравнение с юни от 2025 г., докато БНТ увеличава с много аудиторията си. (Виж графиката.) Данните на пийпълметричната агенция ГАРБ показват, че на практика намаляват зрителите на Би Ти Ви.
Същевременно Нова тв отдавна не е един-единствен тв канал, тъй като около телевизията майка вече има 10 дъщерни - “Нова Нюз”, “Кино Нова”, “Нова Спорт”, “Диема”, “Диема Фемили”, “Диема Спорт”, “Диема Спорт 2”, “Диема Спорт 3”, The Voice, Magic TV.
В групата влизат 4 радиостанции - The Voice, “Витоша”, “Веселина” и Magic FM, и най-голямата българска онлайн платформа “Нетинфо”, която достига до 80% от населението на България всеки месец. Сайтовете и дигиталните платформи в “Нетинфо” са десетки, като сред най-популярните са АБВ Поща, nova.bg, vesti.bg, edna.bg, sinoptik.bg, сайтът за видеосподеляне vbox7, nova play и др. Собственост на онлайн платформата са и вестниците “Телеграф” и “Мач Телеграф”, както и 50% от великотърновския “Борба”.
“Нова” има и миноритарен дял в издателската група AtticaEVA, която създава списанията Forbes, Esquire, EVA, Grazia, OK, JOY и Playboy.