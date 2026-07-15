Учени откриха скрита нова планета след 11 г. дебнене

Астрономи откриха трудно забележима екзопланета, която обикаля около младата звезда Beta Pictoris, след повече от десетилетие своеобразна космическа игра на криеница.

Две независими научни групи откриха студения газов гигант с няколко дни разлика в края на миналата година, използвайки различни телескопи. Това е най-слабо светещата планета, заснета някога директно от Земята, съобщиха учени в сряда.

Екип, ръководен от учени от Шотландия и Германия, е открил новата планета с помощта на Много големия телескоп (Very Large Telescope) на Европейската южна обсерватория в Чили. След това изследователите са прегледали архивни наблюдения, за да потвърдят орбитата ѝ, пише ABC News.

„Тя играеше на криеница в продължение на 11 години", каза Маркус Бонсе от Европейската южна обсерватория, съ-ръководител на първия екип.

Екипът, ръководен от Калифорния, е направил откритието с космическия телескоп Webb на НАСА. Две наблюдения са били необходими с Webb, най-големият и най-мощен телескоп, изстрелван някога в космоса. И двата екипа са докладвали своите открития в Astrophysical Journal Letters.

Находката е била случайна. Всеки екип е изучавал една от вече идентифицираните планети на звездата, когато е забелязал по-малко масивна - 100 пъти по-слаба - дебнеща по-далеч. Те умишлено са скрили работата си един от друг, за да не повлияят на резултатите.

Новата планета е малко по-голяма от Юпитер и ѝ отнема 91 години, за да обиколи звездата си, малко по-дълго отколкото на Уран му отнема да обиколи нашето слънце. Родена в звездна система, която е едва на 20 милиона години – планетата вероятно е подобна на много по-млад Юпитер, каза Айдън Гибс от Калифорнийския университет в Сан Диего, който ръководеше втория екип.

„Гигантските планети са се образували, но по-малките земеподобни планети все още може да се образуват", каза Гибс в имейл. Бета Живописец „вероятно е най-добрият ни поглед върху планетарна система веднага след като се е образувала и все още е в процес на стабилизиране" от устремени астероиди и комети.

Според НАСА, по-малко от 100 от над 6000 потвърдени екзопланети – планети около други звезди – са били открити чрез директно изобразяване. Повечето са били открити, докато са преминавали пред звездата си, за кратко я затъмнявайки.

„Вече сме изградили картина на тази планета", каза Бен Сътлиф от Университета в Единбург и "сме много развълнувани да видим какво повече може да се научи за нея."