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Туристи у нас идват, но не на морето

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Румен Драганов КАДЪР: NOVA NEWS

Има 2% ръст на броя на туристи, влезли в страната, през това лято. Но те са в София и Пловдив. Морето отдавна мина надолу по отношение на броя посетители на страната.

Това заяви Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, по Нова телевизия.

Силните месеци за туризма вече са извън летния сезон. През януари тази година имаме 800 хил. посетители, което е удвояване спрямо предишните години. Това се дължи на нискотарифните полети от Европа и развиването на другите видове туризъм у нас, допълни той.

Ивелин Кичуков, председател на Българската асоциация по туризъм, потвърди думите му с факта, че от понеделник до четвъртък имаме запълняемост на 50-60% от местата по морето, което е 15-20% по-ниско от миналата година. Но се очаква другата седмица да се вдигнат нивата. През петък, събота и неделя всичко е пълно.

70% от нощувките не се декларират, заяви обаче зам.-финансовата министърка Людмила Петкова преди дни.

В статистиката се отчитат места само над 10 легла. Ако имаш германски зет или жена ти е от Бургас, никой не ви брои, обясни Румен Драганов.

Кичуков припомни, че беше създаден Съвет за реформи в туризма към министерството, където проблемите са били поставени - трябва промяна на нормативната база, която не е пипана от много време. Например, говорейки за кулинарен туризъм, продуктите ни не са местни, а в другите държави малкият местен производител е на съвсем различна данъчна ставка. 

Относно цените по морето според двамата експерти те са добри, но трябва много да се работи за по-добро обслужване, защото липсата му е довело до изгубено доверие от страна на потребителите. 

Румен Драганов КАДЪР: NOVA NEWS

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