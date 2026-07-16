САЩ наложиха 25% мита на продукти от Бразилия

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САЩ наложиха 25% мита на някои бразилски продукти, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Решението е взето в резултат на проверка, извършена от представители на търговския отдел на Белия дом. Митата се базират на закон, приет от 1974 г. Те ще влязат в сила на 22 юли.

През 2025 г. Вашингтон започна проверка на някои търговски практики, за които упреква Бразилия и за които твърди, че са нелоялни и тази проверка именно доведе до сегашните мита.

Бразилското президентство отхвърли налагането на митата и заяви, че няма никакво оправдание за тях.