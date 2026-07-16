ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва какво постигаме като общество...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23231390 www.24chasa.bg

САЩ наложиха 25% мита на продукти от Бразилия

648
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Белия дом Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

САЩ наложиха 25% мита на някои бразилски продукти, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Решението е взето в резултат на проверка, извършена от представители на търговския отдел на Белия дом. Митата се базират на закон, приет от 1974 г. Те ще влязат в сила на 22 юли.

През 2025 г. Вашингтон започна проверка на някои търговски практики, за които упреква Бразилия и за които твърди, че са нелоялни и тази проверка именно доведе до сегашните мита.

Бразилското президентство отхвърли налагането на митата и заяви, че няма никакво оправдание за тях.

Белия дом

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)