Явор Гечев: Няма обрат в позицията на България - няма да даваме пари на Украйна

Парламентарната група подкрепя Иван Демерджиев и целия кабинет

За първи път имаме два поредни месеца спад на цените - още в преходния период на мерките на правителството

Дефицитът в бюджета вече е генериран миналата година. Икономиката трябва да се задвижи, мерките ще дойдат догодина

Няма никакъв обрат в позицията на България по отношение на Коалицията на желаещите. Въпреки че външният ни министър Велислава Петрова е подписала декларация с всички останали европейски министри в Киев, тя е с пожелателен характер. Ние не пречим на Коалицията на желаещите и няма да участваме в нея. Не смятаме да даваме пари на Украйна, въпреки че в декларацията е записана военна и финансова подкрепа.

В това беше категоричен депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на Нова телевизия.

Вчера министър Петрова подписа декларация, която признава работата на Коалицията и заявява готовност да се засили участието в нея. Ден по-рано премиерът Румен Радев беше в Париж, където отказа на френския президент Еманюел Макрон България да се присъедини към Коалицията.

Европа ще продължи да е разделена за войната в Украйна, този диалог е много чувствителен и всяко изявление се възприема като "за" и "против". Но ние сме част от Европа, обясни Гечев.

Това се доказвало и от факта, че Европа се съобразила с България по отношение на пакета санкции срещу Русия. От него бяха извадени имената на руския патриарх, олигарха, свързан с Лукойл, Вагит Алекперов, както и собственика на фирмата, която доставя резервни части за софийското метро Искандар Махмудов.

Дефицитът вече е генериран. Това е миналогодишният бюджет плюс допълнителните добавки, гласувани от предишните управляващи. Можеше да направим дефицит от 3% и да оставим една камара от разходи за другата година, но икономиката трябва да се задвижи, за да вади повече пари. И за да можем да стартираме реалните мерки от следващата година.

Това коментира Гечев по повод бюджета за 2026 г., който беше приет на първо четене в парламента вчера. Той залага 5,7% дефицит, както и нарастване на дълга - до 24,5% за догодина, 36,6% за 2028 г.

Разходите за издръжка са повече, призна Гечев. И обясни защо - там са 170 млн. от 2001 г. осъдителни присъди към регионалното министерство, 170 млн. за земеделски производители, 55 млн. субсидии за транспорта, издръжки са повишени горива на детски градини, болница, училища, пари за "Евровизия", Джиро д'Италия", изборите.

"Няма да вдигнем данъци сега. Нека изчакаме следващия бюджет, но засега тенденцията не е такава", каза депутатът. Според него трябва да се предвят по-ниски разходи по отношение на евросредствата.

По отношение на новата формула за данъчна оценка на жилищата, която се обсъжда и предвижда с до 30% ръст на данък сгради, Гечев припомни, че от 2009 г. няма актуализация. Така че тук не става въпрос за вдигане на данъци, а за наваксане на темпа. "Но ние не можем да наваксаме толкова много. Ще видим какво ще покаже формулата, в този бюджет не се предвижда, а за следващия евентуално. Трябва да има актуализация, но разумно, защото в момента хората не могат да си го позволят."

"За първи път два месеца поред имаме спад на цените. Аз го отдавам на това, че все още сме в преходния период на закона за защита на конкуренцията и потребителите, прави се наредбата, за да тръгне регистъра за проследимост, търговските вериги си актуализират цените". Така Гечев коментира данните от НСИ от вчера, които показаха намаление на цените с 0,9% през юни.

Новите промени в Закона за защита на конкуренцията, които включват и новите текстове за господстващо и съвместно господстващо положение, сега дават правомощия на комисията да се намесва и да налага глоби и в случаи като този, че двама братя гърци владеят пазара на прясното мляко у нас, обясни още депутатът.

Той декларира пълна подкрепа по отношение на Иван Демерджиев като министър и борбата му да разобличи полетите на Делян Пеевски. "Кога казваме, че е проблем, когато вадиш истината и официални данни. Да летиш с частни самолети сигурно е допустимо законово, но дали е морално, е друго. Ако това се е случило с дарения, трябва да се декларира.", категоричен беше Гечев.