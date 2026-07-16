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Министърът на транспорта Георги Пеев: В България няма магистрали, а пътищата ни са бойно поле

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Георги Пеев СНИМКА: Георги Палейков

Пътищата в България са едно бойно поле. Имаме ли магистрали? Не, ние имаме скоростни пътища.

Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по bTV.

Според него обучението на бъдещите шофьори не е достатъчно, защото липсват часове на полигон, а за младите водачи трябва да има ограничения, докато натрупат съответния опит.

По повод катастрофите с жертви по пътищата министър Пеев напомни, че в ДАИ има само 124-има инспектори, а в тол системата 680 души наблюдават от колите дали някой си е платил винетката. От 100 кантара пък само 20 са лицензирани.

Безопасност не се постига с налагане на глоби, а наличната информация не се ползва правилно. Трябва да има единен контрол на пътя и да се работи върху превенцията. Глобите са финалният етап на този процес, каза Георги Пеев.

По повод коментарите, че причина за повечето тежки катастрофи е увеличеният трафик заради войната в Близкия изток, министърът разкри, че в сравнение с миналата година трафикът е спаднал с 2 процента.

Според Пеев не е морално в компании на загуба като "Български пощи" и БДЖ ръководните кадри да вземат огромни заплати. Заплащането трябва да е според постигнатите резултати. От 1 август ще бъде въведена нова методика с нови условия.

Георги Пеев СНИМКА: Георги Палейков

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