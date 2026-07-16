Столична община: Нямаме "не" за "Мишлен", процесът ще продължи още години

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Процесът по оценка от "Мишлен" не е финализиран, няма "не", процесът ще е много дълъг в следващите 4-5 години. През това време те ще идват постоянно и ще ни дават обратна връзка. Над 20 заведения вече са посетени в София.

Това каза Антон Пенев, директор на общинско предприятие "Туризъм" към Столична община, в ефира на Нова телевизия.

Той уточни, че Столична община е в директен контакт с гида, но всичко останало е конфиденциално.

Докладите на независимата консултанска компания очертават динамично развиваща се ресторантска сцена, тя е разнообразна, с добра храна, локалните български вкусове се възприемат много лесно от чужденците.

Имаме и някои предизвикателства, лесно решими с програмата, която подготвихме за следващата година. Препоръките са свързани с обслужването по-високо ниво, а не лош сервиз. Налагането на местното вино и кухня като водещ елемент. Това е нещо, което отличава всяка една дестинация, посочи Пенев.

Оценява се и градската среда. Един посетител каца на летището, преминава през града и това е част от преживяването.

Шеф-готвачът Борис Петров съобщи, че според информацията от проверката на гида "Мишлен" не е одобрил София. Причината за това не е само една, но най-вече става въпрос за лошо обслужване, както и високи цени за ниско качество.

Оценката на престижната марка е комплексна и за нея най-голямо значение имат обслужването, менюто, кухнята, както и цялостното преживяване в ресторанта.

Части от доклада са били представени пред ресторантьори и хотелиери миналата седмица, като се очаква след година да бъде направена нова проверка за напредъка на родните заведения