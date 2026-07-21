Американска версия на Lada Niva идва от завода без боя, с ръчни прозорци и стоманени джанти

Един от най-амбициозните стартиращи компании в Америка Slate, която вече предлага на пазара достъпен и минималистичен електрически пикап и неговите SUV и фактбек варианти, се радва на голям първоначалан интерес. Началната цена е 24 950 долара или по-малко от 22 000 евро.

Около 180 000 резервации са били превърнати в над 10 000 потвърдени поръчки само за няколко часа и продължава да расте.

Този производител прави много неща по различен начин от традиционните автомобилни компании. Малкият пикап е максимално опростен и напуска завода без боя. Стоманените джанти и класическите ръчни стъкла са част от минималистичния му характер. Всичко напомня на американската концепция на съветската легенда Lada Niva.

Slate поставя голям акцент върху последващата персонализация на автомобила. Сивите панели, изработени от здрава пластмаса, могат да бъдат покрити с фолио за по-малко от 500 долара (около 440 евро), а множество допълнителни елементи позволяват на автомобила да придобие по-здрав, модерен или елегантен външен вид, в съответствие с желанията на собственика. При пускането на пазара се предлагат над 200 аксесоара, като над 80 процента от тях струват по-малко от 500 долара.

Единственото нещо, което клиентите трябва да изберат при поръчка, е формата на каросерията. В допълнение към основния пикап се предлага и SUV версия, наречена Squareback, както и Fastback купе версия. И двете имат втори ред седалки и допълнителни въздушни възглавници.

Задвижването е напълно достатъчно за ежедневна употреба. Електродвигателят със 150 kW/204 к.с., разположен на задната ос, ускорява автомобила от 0 до 100 км/ч за около 8 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 144 км/ч.

На разположение на клиентите са две батерии - с капацитет 52,7 kWh и 84,3 kWh. А по-малката батерия позволява реалистичен пробег от около 330 километра. Няма версия със задвижване на всички колела или бензинов двигател в ролята на генератор за удължаване на пробега.

Първите доставки в САЩ са планирани преди края на годината. Не е ясно дали този интересен електрически пикап и неговите производни ще достигнат и до европейския пазар.