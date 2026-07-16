Криза: Могъщ производител на авточасти затваря завод в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канадско-австрийският доставчик на автомобилна техника Magna реши да затвори фабриката си в Дорфпроцелтен, Бавария.

Фабриката произвежда външни и вътрешни огледала за автомобилната индустрия и наема 216 души. През 2023 г. компанията обеща, че ще продължи да работи до края на 2028 г. След преговори между компанията, синдиката IG Metall и местните политици, фабриката беше спасена от затваряне. Според Magna, няколкогодишните опити бизнесът да стане печеливш са се провалили.

Въпреки инвестициите и различните мерки за намаляване на разходите, компанията вече не вижда икономическо бъдеще за завода. Компанията посочва постоянно слабия пазар и влошаващите се бизнес условия. Производството ще бъде прекратено в средата на 2027 г.

В завода вече са съкратени около 200 работни места, но това очевидно не е било достатъчно и броят им ще падне до нула.

Magna е един от най-големите доставчици на автомобилна техника в света, с над 170 000 служители по целия свят. Компанията произвежда всичко - от огледала и електроника до компоненти за шасита и цели превозни средства за марки като BMW, Mercedes-Benz, Xpeng, Toyota и Jaguar Land Rover.

Затварянето на завода на Magna в Германия е само част от вълна от съкращения и ликвидации в автомобилната индустрия в най-мощната икономика на Европа, пише Nachrichten.at