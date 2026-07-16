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Шеф на Toyota: Ако нещата не се променят, няма да оцелеем. Китай измества Япония

Георги Луканов

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Завод на Toyota. Снимка: Toyota

Вицепрезидентът на Toyota Коджи Сато предложи стандартизиране на определени авточасти от конкурентните японски автомобилни производители, за да се намалят разходите, да се повиши ефективността и да се насърчат иновациите.

"Ако нещата не се променят, няма да оцелеем", е казал Сато по време на годишната среща на доставчиците на Toyota, според Automotive News.

Китайските автомобилни производители непрекъснато намаляват пазарния дял на японските марки в няколко ключови региона, като Европа е най-новият пример. През май китайските марки надминаха японските за първи път.

 Сато призовава за стандартизация на компоненти като стомана, кабелни снопове и пластмаси във всички основни японски марки.

Стандартизирането на компоненти, които клиентите никога не виждат, би позволило на автомобилните производители да пренасочат тези пари към функции, които са важни за клиентите, като софтуер, системи за подпомагане на водача, по-бързо зареждащи се батерии и по-широка гама от силови агрегати.

Като пример Сато посочи, че доставчиците в момента произвеждат 70 000 различни варианта на кабелни снопове. Намаляването на този брой би намалило производствените разходи.

"Имаме силно усещане за криза, че японската автомобилна индустрия е в период на голям преход. Сега е моментът за по-нататъшно развитие и еволюция с предизвикателствата и инициативите за реформи, пред които е изправена автомобилната индустрия като цяло", допълва Сато пред Automotive News.

Завод на Toyota. Снимка: Toyota
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