Ако сте с багаж, закопчавайте коланите на задната седалка, дори и да няма никого!

Испанската Гражданска гвардия предупреждава почиващите, пътуващи с кола, да обезопасят правилно багажа си. Като един от най-важните съвети е да се закопчават предпазните колани и на задната седалка, дори ако там няма никого.

В случай на внезапно аварийно спиране или сблъсък, куфари и други предмети могат да прелетят през колата с огромна сила. Чрез закопчаване на предпазните колани на задната седалка, облегалката остава по-добре на мястото си и се намалява вероятността товара да изхвърчи от багажника и да удари пътниците на предните седалки.

Обикновен куфар може да се превърне в опасен снаряд при катастрофа. При такава ситуация куфарът може да се усеща до четиридесет пъти по-тежък от собственото си тегло. Затова е логично, че не всички задни седалки са достатъчно здрави, за да издържат на подобни сили.

Начинът, по който се товарят багажите, също е важен. Тежките куфари трябва да се поставят на дъното на багажника, а по-леките предмети - отгоре. Освен това, Гражданската гвардия препоръчва багажът да се застопорява, например с помощта на ремъци за закрепване, мрежи или точките за закрепване, които се намират в багажника на много автомобили.