Британският медиен регулатор започна разследване срещу TikTok за защитата на децата

Британският регулатор в областта на медиите и телекомуникациите ОФКОМ започна разследване срещу TikTok. Проверката трябва да установи дали платформата е изпълнила законовите си задължения за защита на децата от вредно съдържание.

Регулаторът ще проучи и дали TikTok използва достатъчно ефективна система за проверка на възрастта, която правилно да определя дали даден потребител е дете.

От TikTok заявиха, че не са съгласни с решението за започване на разследването. Говорител на платформата посочи пред АФП, че компанията е положила значителни усилия за защита на тийнейджърите и за ограничаване на достъпа им до неподходящо за тяхната възраст съдържание. През миналата година са въведени повече от 50 функции и настройки, предназначени специално за тийнейджъри и техните семейства. Компанията заяви, че остава ангажирана със сътрудничеството си с ОФКОМ, пише БТА.

Платформата за споделяне на видеоклипове, която е собственост на китайската компания ByteDance, отдавна е във фокуса на британските власти и е обект на все повече санкции и ограничения по света.

Преди две години ОФКОМ наложи на TikTok глоба от близо 2 милиона британски лири, след като компанията не предостави навреме поискана информация за функцията си за родителски контрол.