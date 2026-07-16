Токийската борса приключи със значителни загуби заради спад при производителите на чипове

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Токийската фондова борса приключи с отчетливи понижения, след като акциите на водещи компании от полупроводниковия сектор поевтиняха. Добрите финансови резултати на тайванския производител на чипове TSMC не успяха да подобрят пазарните нагласи.

Индексът Nikkei 225 загуби 1915,97 пункта, или 2,79%, и завърши на ниво от 66 835,54 пункта. По време на сесията спадът му надхвърли 3%.

По-широкият индекс Topix се понижи с 59,33 пункта, или 1,45%, до 4028,79 пункта.

На валутния пазар доларът се търгуваше за 162,15–162,17 йени. Курсът остана почти без промяна спрямо равнището от 162,15–162,25 йени в Ню Йорк, но беше под отчетените при затварянето на търговията в Токио в сряда 162,27–162,28 йени.

Еврото се разменяше за 1,1465 долара и за 185,91–185,92 йени. За сравнение, в Ню Йорк единната европейска валута се търгуваше съответно за 1,1458–1,1468 долара и за 185,89–185,99 йени.

Междувременно основните индекси на Уолстрийт приключиха вчерашната сесия с повишения. Пазарът беше подкрепен от данните за отслабване на инфлационния натиск и силното начало на сезона на финансовите отчети за второто тримесечие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши със 150,91 пункта, или 0,29%, до 52 659,18 пункта. Широкообхватният S&P 500 нарасна с 28,83 пункта, или 0,38%, до 7572,42 пункта, а технологичният Nasdaq Composite добави 162,22 пункта, или 0,62%, и достигна 26 269,23 пункта.

Сред отделните компании акциите на PayPal поскъпнаха със 17,2%. Ръстът последва информация на източници на Ройтерс, че Stripe и инвестиционната компания Advent International са отправили съвместна оферта за придобиване на дружеството при цена от 60,50 долара за акция. Предложението е с около 28% над цената, при която акциите приключиха търговията във вторник.