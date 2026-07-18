Вержиния Джевелекова – мениджър „Корпоративни въпроси“ във Филип Морис България, вече от 30 години е част от компанията. По този повод се срещаме, за да поговорим за миналото, настоящето и бъдещето на Филип Морис в България - разговор, който надхвърля рамките на стандартното интервю. Затова го представяме като разказ за началото, промяната и визията за бъдещето.

Половин век Филип Морис в България

През втората половина на XX век тютюнът е сред стратегическите и най-разпознаваемите национални продукти на България, а страната заема 7-о място в света по производство на суров тютюн и се нарежда сред глобалните лидери в сектора. Тютюнът у нас е култура, но не само земеделска. В годините на своя разцвет той носи на България световно признание и се превръща в един от двигателите на икономиката. Заслужено наричан „българското злато“, тютюнът допринася за международния престиж на страната, утвърждава значимото ѝ място на световната карта на сектора и привлича вниманието на водещи тютюневи компании, сред които и Филип Морис Интернешънъл.

„Началото на връзката на нашата компания с България е преди 60 години, през 1966 г., когато въпреки различията между Изтока и Запада, Филип Морис Интернешънъл и българската държава поставят основата чрез присъствието на продукти на компанията в страната – разказва Вержиния Джевелекова. Постигат се първоначални споразумения, които позволяват ограничени продажби на американски цигари във валутните магазини (Кореком) и в хотелите само за чужденци.“

Взаимоотношенията между Филип Морис и българската държава се развиват бавно, но успешно през следващите десетина години. Така се стига до официалното подписване на първото лицензионно споразумение през есента на 1975 г. То предвижда производството на Marlboro в цигарената фабрика в Пловдив, управлявана по това време от българския държавен монопол „Булгартабак“ и през следващите месеци Филип Морис предоставя необходимите машини, оборудване, рецептури.

И така точно преди 50 години, през 1976 г., в пловдивската фабрика започва производството на вече станалата световно известна марка Marlboro, а съгласно договора, в замяна България доставя на Филип Морис висококачествен ориенталски тютюн.

„Тази година отбелязваме половинвековен юбилей от началото на официалното присъствие на Филип Морис в България, което продължава и до днес», споделя Вержиния Джевелекова.

„През 1994 г., след промените, се регистрира първото дружество в България, което работи през следващото десетилетие в областта на мърчандайзинга и маркетинга на продуктите, а от 2006 г. компанията Филип Морис България започва внос и продажба. 2017 г. е българското начало на голямата глобална мисия за изграждане на бъдеще без дим с IQOS, което продължава с разширяване на гамата от негорими бездимни алтернативи. 50 години – традицията е без край, а бъдещето е без дим.“

Връщайки се в историята преди 50 години, Вержиния Джевелекова споделя два малко известни факта, които илюстрират характера на партньорството между Филип Морис и българската държава - взаимно доверие и уважение.

След ядрената авария в Чернобил много чужди държави и компании спират да купуват български тютюн поради страхове от радиоактивно замърсяване. Филип Морис е първата голяма компания, която през 1986 г. възобновява поръчките си на ориенталски тютюн, вдъхвайки увереност на пазара и носейки облекчение за българския износ и икономика.

И второ, макар българските почвено-климатични условия да са отлични за отглеждане на така търсения ориенталски тютюн, Филип Морис вижда възможност за експериментиране и още през 70-те години стартира обучения на български агрономи и специалисти за отглеждане и на американски сортови групи тютюни (Бърлей и Вирджиния), разширявайки тютюнопроизводството в България и нетипични за региона сортови групи.

Днешният експериментален проект на Филип Морис у нас с нови за България разновидности едролистни тютюни

източник: Филип Морис България

Наред с ориенталските и полуориенталските тютюни, България отглежда и двете едролистни сортови групи още от 70-те години, но тази комбинация – ветрило от 4 сортови групи тютюни, не е типичен световен пример. У нас обаче са налице специфични почвени и климатични условия, които превръщат нашата земя в една от малкото, подходящи за производството както на ориенталски – Басма, Източен Балкан, Каба Кулак и други, така и на едролистни тютюни – Бърлей и Вирджиния.

„Ориенталските тютюни се ценят заради интензивността и комплексността на ароматите си, както и заради фината и еластична структура на листата. Тези характеристики ги правят традиционна част от цигарените блендове. За новите бездимни тютюневи продукти, при които тютюнът се нагрява, спецификата на обработката на тютюневата смес изисква различен подход. Затова в блендовете за тях се влагат предимно едролистни тютюни с плътна листна маса и по-високо съдържание на никотин.Нещо повече, развитието на световния и европейския пазар на никотинови продукти, различни от тютюневите, увеличава търсенето на тютюни с по-високо съдържание на никотин. Филип Морис използва в своите продукти единствено никотин, извлечен от тютюневото растение“, разказва Вержиния Джевелекова.

Нова посока за българското тютюнопроизводство

източник: Филип Морис България

Стъпвайки върху традициите, но и с визия за бъдещето, Филип Морис Интернешънъл започна разработването на нови разновидности едролистни тютюни. България е сред малкото страни, избрани за участие в проекта, който стартира през 2025 г., продължава и през тази година и е планиран като дългосрочна инициатива.

Според Вержиния Джевелекова създаването на нов сорт тютюн е дълъг и сложен процес, който изисква години на изпитвания и наблюдения. Необходима е многогодишна оценка на качеството, добива, устойчивостта към вредители и приспособимостта към различни климатични условия. Целта е да бъдат създадени стабилни и еднородни растения с постоянни характеристики.

източник: Филип Морис България

Процесът включва непрекъснато усъвършенстване, прилагане на добри земеделски практики, обучение на производителите и анализ на резултатите след прибирането на реколтата. Тези дейности се осъществяват в България съвместно от Филип Морис Интернешънъл, Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ-2010 и Сокотаб България.

Партньорският екип от Филип Морис, Национална асоциация на тютюнопроизводителите и Сокотаб на посещение на опитните полета край с. Брестовене - юли 2026 г., източник: Филип Морис България

В този процес опитът на българските тютюнопроизводители е съществено предимство. Дългогодишните традиции в отглеждането на тютюн се съчетават с готовност за прилагане на нови земеделски практики и технологии.

От значение е и предвидимостта на средата, която дава възможност за дългосрочно планиране, инвестиции и въвеждане на иновации, като същевременно подкрепя устойчивостта на земеделските общности и регионите, в които те се развиват.

Половин век след началото на присъствието на Филип Морис в България, отношенията навлизат в нов етап. Ако през миналото България изгражда международната си репутация чрез традиционните ориенталски тютюни, днес натрупаните знания и опит се превръщат в основа за търсене на възможности и за нови за страната разновидности на едролистни тютюни.

Историята на българския тютюн продължава – вече не само като разказ за традиции и минали успехи, а и като процес на адаптация към променящите се технологии, отговарящи на световните потребителски тенденции.



Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.