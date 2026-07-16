Европейските борси откриха с преобладаващи загуби на фона на напрежението в Близкия изток

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Европейските фондови пазари започнаха днешната търговия предимно със спадове. Инвеститорите оценяват корпоративните отчети, сделките по сливания и придобивания и ескалиращото напрежение в Близкия изток, което засилва опасенията от по-висока енергийна инфлация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Малко след началото на сесията паневропейският индекс STOXX 600 се понижи с около 0,1% до 641,95 пункта, като повечето сектори бяха на отрицателна територия.

Германският DAX загуби около 0,5% до 24 867 пункта, а френският CAC 40 отстъпи с приблизително 0,6% до 8336 пункта. Швейцарският SMI се понижи с 0,8%, а австрийският ATX — с 0,6%.

Индексът на компаниите със средна капитализация във Франкфурт MDAX спадна с 0,4%, докато германският технологичен показател TecDAX загуби 0,6%.

Според анализатори липсата на ясно изразена пазарна посока показва нерешителността на инвеститорите преди навлизането в активната фаза на сезона на корпоративните отчети.

Предпазливостта на пазарите се засилва и от ескалиращия конфликт между САЩ и Иран. Цената на петрола сорт Брент се задържа около 85 долара за барел. Това подхранва опасенията, че продължителното напрежение в Близкия изток може да увеличи инфлационния натиск и да усложни перспективите пред световната икономика.

На фона на общите понижения европейският технологичен сектор се представи по-добре. Подиндексът STOXX Europe Technology нарасна с около 0,5% в началото на сесията.

Акциите на ASML поскъпнаха с приблизително 2%, подкрепени от оптимизма след силните резултати на тайванския производител на чипове TSMC. Компанията отчете рекорден ръст на печалбата през второто тримесечие, което беше възприето като знак за запазващо се силно търсене на инфраструктура за изкуствен интелект.

Други представители на полупроводниковия сектор, сред които STMicroelectronics и BE Semiconductor, отчетоха леки понижения.

Сред корпоративните новини се открои швейцарската индустриална група ABB. Акциите ѝ поевтиняха с около 1%, въпреки че оперативната печалба за второто тримесечие надхвърли очакванията. Пазарът реагира на обявеното придобиване на британската компания Rotork за 5,5 млрд. долара, след което нейните акции скочиха с около 66%.

Книжата на германската компания за доставки на храни Delivery Hero загубиха около 1%. Понижението последва потвърждението на американската Uber, че е отправила оферта за придобиване на дружеството, която го оценява на около 14,8 млрд. долара.

Акциите на френската рекламна група Publicis поскъпнаха с около 1,4%, след като компанията отчете по-високи от очакваното приходи за първото полугодие. Резултатите бяха подкрепени от силното търсене на маркетингови услуги, базирани на изкуствен интелект.