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Китай започва да забранява колите с двигатели с вътрешно горене

Георги Луканов

[email protected]

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Град Хайнан СНИМКА: Pixabay

Китай бързо преминава от двигатели с вътрешно горене към електрически автомобили и хибриди. Досега страната е избягвала пълни забрани, но те са близо. Това се посочва от нов регламент от провинция Хайнан, който служи като тестова площадка за нови политики в Китай.

Местните власти на остров Хайнан решиха да забранят продажбата на нови автомобили с двигател с вътрешно горене на цялата територия до 2030 г. Това означава спиране на продажбите на изцяло автомобили с вътрешно горене и меки хибриди, докато plug-in хибридите, които са част от така наречената категория NEV, остават разрешени.

Хайнан се намира в южната част на Китай, с площ от 35 191 кв. км и има население от над 10 милиона души. Той е много популярна туристическа дестинация за китайците, заради тропическия си климат, плажове и планини.

Град Хайнан СНИМКА: Pixabay
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