Jaguar Land Rover спира да произвежда в Китай

Китай се превърна в кошмар за много чуждестранни автомобилни производители през последните години. Преди година Skoda се отказа напълно от присъствието си в страната и после бе последвана от Renault, Mitsubishi, Jeep и Suzuki.

Дойде ред и на британския автомобилен производител JLR, който продава Land Rover и Jaguar, който също обяви края на местното производство, което в по-ниските пазарни сегменти означава де факто пълно излизане от пазара.

JLR има съвместно предприятие с Chery в Китай от 2012 г., където произвежда модели на Land Rover и Jaguar на местно ниво. Броят им намалява, като производството на Jaguar приключи миналата година и само Land Rover Discovery Sport все още се движи по пътищата. През 2025 г. Jaguar продаде 14 174 автомобила, а Land Rover - 10 557. Това е далеч от пика през 2017 г., когато JLR продаде 146 400 автомобила.

Краят на производството не означава пълно излизане от пазара, тъй като JLR все още е успешна с по-скъпите си модели. Те се внасят в страната, стратегия, която е приложима само за по-премиум автомобили. През 2025 г. Land Rover е четвъртата най-внасяна марка в страната, което означава 42 105 бройки.