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Над 2700 животни са заразени с шарка в Северна Македония

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Общият брой на потвърдените огнища в Северна Македония достига 17, а засегнатите животни вече са повече от 2700. Снимка: Пиксабей

Десет нови огнища на шарка по дребните преживни животни са установени в Северна Македония от началото на юли, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Новите случаи са регистрирани в населени места на територията на общините Македонска Каменица, Чешиново–Облешево, Свети Николе и Куманово.

С тях общият брой на потвърдените огнища в страната достига 17, а засегнатите животни вече са повече от 2700. Инфекцията е открита в 15 стопанства за отглеждане на овце и в още две смесени стопанства с овце и кози.

Първият случай за годината е потвърден през януари в община Куманово. От началото на разпространението на заболяването Агенцията по храните и ветеринарната медицина е унищожила над 1400 заразени животни.

Представители на животновъдния сектор са обсъдили ситуацията на работна среща, проведена вчера. В нея са участвали представители на браншови асоциации и на Съюза на овцевъдите в Северна Македония. Те са получили указания за действията, които трябва да предприемат, за да реагират навреме при установяване на ново огнище.

Шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, тъй като не се предава на човек. Прилаганите мерки са насочени към ограничаване на инфекцията и предпазване на останалите животни, посочват местните медии, като се позовават на Агенцията по храните и ветеринарната медицина.

Общият брой на потвърдените огнища в Северна Македония достига 17, а засегнатите животни вече са повече от 2700. Снимка: Пиксабей

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