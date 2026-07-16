Експерт на ЕС призова за промяна на бизнес модела на социалните мрежи

Начинът, по който социалните мрежи печелят от вниманието на потребителите, вреди на обществения дебат и трябва да бъде променен. Това заяви Марио Шарфбилиг, съветник по поведенчески науки в Съвместния изследователски център на ЕС, пред комисията на Европейския парламент за защита на демокрацията.

Според него демокрацията не се изчерпва с провеждането на избори, а изисква и пълноценен обществен дебат, основан на споделено възприемане на действителността. Алгоритмите на онлайн платформите обаче разпокъсват тази обща представа и задълбочават конфликтите между различните обществени групи.

Шарфбилиг посочи, че информационната среда се е променила значително през последното десетилетие. Все повече хора избягват новинарски източници, които не съответстват на политическите им възгледи, а това ограничава способността им да разбират позициите на останалите.

По данни, представени от експерта, през последните пет години информационният поток се увеличава с 30% годишно. Претоварването кара потребителите да следят по-тесен кръг от теми и да предпочитат съдържание със силен емоционален заряд. Според Шарфбилиг това засилва отрицателното отношение към хората извън собствената група и затруднява разбирането на връзките между събитията и причините за тях.

Алгоритмите вече определят една трета от информацията, която достига до потребителите, отбеляза той. По думите му през последните две десетилетия разногласията са се изместили от спорове за фактите към противопоставяне между „алтернативни факти" и различни версии на истината. Политици, инфлуенсъри, медии и социални платформи могат да изграждат паралелна картина на света, която не се основава на действителността, предупреди експертът, цитиран от БТА.

Част от социалните мрежи използват бизнес модел, основан на т.нар. икономика на вниманието, при който приходите зависят от задържането на потребителите възможно най-дълго. Според Шарфбилиг този подход насърчава създаването на информационни „балони" и „ехо стаи", обединяващи предимно хора със сходни възгледи. При платформите с абонаментен достъп той не отчита същия ефект.

Решенията според експерта трябва да включват промени в алгоритмите и бизнес моделите, както и отказ от елементи на дизайна, които създават зависимост. Той призова Европа да инвестира в технологичен суверенитет и в разработването на алтернативни платформи.

Шарфбилиг допусна, че облагането на онлайн рекламата с данъци може да насърчи платформите да преминат към платен потребителски достъп.

Медийната грамотност и проверката на фактите са полезни, но сами по себе си не могат да решат проблема, ако не бъдат отстранени недостатъците в работата и финансирането на социалните мрежи, обобщи той.