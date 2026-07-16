Министър Василев: България има потенциал да бъде център за високотехнологични инвестиции

България има потенциал да бъде водещ център за високотехнологични инвестиции. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на среща с посланика на Армения Н. Пр. Цовинар Амбарцумян, съобщиха от ведомството.

Двамата обсъдиха възможности за обмяна на опит и сътрудничество в сферите на чиповете, полупроводниците, микроелектрониката, ИТ сферата и др. Министър Василев отбеляза, че България има дългогодишни традиции в тези области и разполага с висококвалифицирани специалисти.

Той обърна внимание на сключения преди година Меморандум за сътрудничество в областта на технологичните иновации и научноизследователската и развойна дейност между ресорните министерства на двете държави. Документът създава рамка за сътрудничество в редица области като изкуствен интелект, обмен на ИКТ специалисти, развитие на стартъп екосистеми и др. Сред темите на разговора също бяха центровете за данни, ИТ екосистемите на България и Армения, българският езиков модел за изкуствен интелект BgGPT и важността на суперкомпютрите.

По време на срещата в Министерството, Василев представи основните цели, които е поставил – изграждане на икономика с висока добавена стойност, позициониране на България като предпочитано място за високотехнологични инвестиции и дигитална трансформация в работните процеси и административните услуги, за да бъдат лесни и удобни за гражданите и бизнеса. „Уверен съм, че може да ги постигнем до края на този мандат", каза министър Василев.

В срещата участва и зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова.