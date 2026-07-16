Пеканов: Остават 45 дни, за да изпълним всичко по ПВУ - това е краен срок, не е възможно отлагане

Водят се преговори с ЕК да отпаднат част от ангажиментите, свързани с реформата в БЕХ и ВиК сектора

Около 500 млн. евро от Фонда за справедлив преход могат да отидат за Маришкия басейн, част от тях за рекултивация, но и за индустриални зони и нови инвеститори

"Постоянно се появяват забавяния по отделни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, а остават 45 дни. Това е краен срок, а не индикативен. Призовавам изпълнители на проекти да не ме причакват пред Министерския съвет, да не звънят на мен и мои роднини, няма как да се отложи". Това заяви вицепремиерът по европейски средства Атанас Пеканов по време на изслушване в ресорната комисия в парламента. Все пак той беше оптимист, че ще успеем да се справим.

Пеканов припомни, че някои от проектите са били преразгледани, други отпаднали, а два нови са вкарани - за дигитализация на НАП и Агенция "Митници".

Забавяне има при индустриален парк Свищов, при енергийната ефективност, проекти на БАН. Още не може да се каже какви ще са загубите, защото механизмът "действа малко непрозрачно" какви са санкциите.

"Основните трудности, свързани с реформите, са в три направления.

Първото е за ВиК сектора. Преговорите с ЕК продължават, но имаме успех - ЕК вече не изисква консолидация в толкова кратък срок, а само условия за това и в следващите години дружествата, които искат, да могат да получат подкрепа, включително финансова. Новият законопроект, приет в края на май, отпуши част от плащането, останалото сега ще се отпуши, обясни Пеканов.

За Антикорупционната комисия в края на май също беше приет нов законопроект, заради което средствата се отпушиха - по четвърто и по пето плащане. Освен закона трябва да има избрани комисари до края на август, да има свой бюджет и сграда.

Най-големият риск по петото плащане бяха забавените решения по отношение на реформата в БЕХ. Министерството на енергетиката работи и ще представи на парламента проекта си, който ще включва и инвестиционен план по въглищните региони. Преструктурирането на БЕХ няма да доведе до директни загуби на работни места. Не всичко, което ЕК очаква, ще се случи и част от ангажиментите ще отпаднат", допълни Пеканов.

Реформата се състои в изваждането на ТЕЦ „Марица изток 2" и „Мини Марица-изток" от структурата на Българския енергиен холдинг. Отказът от нея би поставил под риск ресурс от около 1 млрд. евро по Териториалните планове за справедлив преход, както и около 400 млн. евро от ПВУ.

Максимумът, който по изчисления на екипа на вицепремиерът може да загубим, е по 437 млн. евро на реформа.

Пеканов разкри, че води преговори с ЕК да ни позволи държавна помощ за региона, която да бъде използвана за първична рекултивация. Такава беше поискана и от предишни правителства, но според вицепремиера сега имаме шанс да я получим. "Около 500 млн. евро от фонда за справедлив преход могат да отидат за региона, част от тях за рекултивация, но и за индустриални зони и нови инвеститори. При сегашната бройка хора и без оптимизация комплексът прави загуби. Но те могат да изпълняват други дейности като рекултивация", обясни Пеканов.

На въпрос на Искра Михайлова от "Възраждане" той поясни, че действително средства за рекултивация няма как да се дадат директно на ТЕЦ „Марица изток 2" или „Мини Марица-изток", но се водят разговори това да се случи, като те са подизпълнители.

По думите му ще бъде запазен част от капацитета като студен резерв, за да бъде спасен регионът и да бъдат използвани парите по Фонда за справидлив преход.

Пеканов изрази и надежда, че търговията с емисии няма да се завишава, тъй като вече много държави са изразили такава позиция.

Освен това има още 3 неприети законопроекта, свързани с ПВУ. Първият е на Закона за дейсностите за колективни инвестиционни схеми, с който се изменя Законът за обществените поръчки, той е минал първо четене. Внесен е и Законът за възобновяеми източници, а този за държавния служител би трябвало този месец да се приеме от Министерския съвет.

На въпрос на Томислав Дончев от ГЕРБ, който заемаше позицията на Пеканов в предишния кабинет, той отговори, че не вижда проблем в това дали България ще е изплатила всички средства към изпълнителите на проектите до края на август. Важно било държавата да получи средствата от Брюксел.

Действително обаче призна, че плащанията от страна на правителството се бавят, като към момента те са едва 48% от всички.

"В следващия програмен период ЕК ще продължи с подхода "пари срещу реформи". Но според нас трябва да функционира по по-прозрачен начин. В момента е поставен сериозен фокус върху 2 основни теми. Тази за върховенството на закона ще продължи, но зелената трансформация постави малко нереалистични цели. Занапред ЕК ще залага много повече на конкурентоспособността и развитието на индустрията. Ще бъде важно за мен да се намали административната тежест", прогнозира Пеканов.