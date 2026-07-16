Над 26,8 млн. евро инвестиции са реализирани в Пазарджик по НПВУ

Община Пазарджик е реализирала за периода 2024-2026 г. общо 22 европейски проекта на обща стойност над 26,8 млн. евро, чрез които са модернизирани образователната, социалната, транспортната, културната и жилищната инфраструктура, като е направена важна стъпка към по-устойчиво и развитие на местната общност. Това съобщи на пресконференция кметът на общината Петър Куленски.

Реализираните проекти са :

• „Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик" – проект на стойност 1 756 330,76 евро, чрез който беше модернизирана материално-техническата база, подобрени бяха условията за живот и обучение на учениците, беше осигурена достъпна среда, а сградата достигна енергиен клас „А".

• „Устойчива градска мобилност на Община Пазарджик" – проект на стойност 4 200 000 евро, чрез който бяха закупени шест електробуса, изградени седем зарядни станции за тях, бе приет нов Генерален план за организация на движението, а градският транспорт вече е с почти нулеви вредни емисии.

• „Реконструкция на дом за стари хора „Гаврил Кръстевич", гр. Пазарджик" – проект на стойност 2 804 264 евро, с който беше осигурена модерна, достъпна и енергийно ефективна среда за 170 потребители - възрастни хора, изцяло ново обзавеждане и оборудване, както и значително подобрени условия за предоставяне на социалната услуга.

• „Реконструкция на дом за стари хора – с. Главиница" – проект на стойност 802 715,96 евро, чрез който социалната услуга беше модернизирана, изграден бе нов корпус за потребители, а домът достигна енергиен клас „А".

• „Енергийна ефективност на спортна зала „Хебър", гр. Пазарджик" – проект на стойност 717 209,42 евро, с който спортното съоръжение беше санирано, изградена бе фотоволтаична централа на покрива, като бяха постигнати значителни енергийни спестявания.

• „Енергоефективно улично осветление в 12 населени места" – на стойност 1 022 554,03 евро. Проект, чрез който бяха подменени близо 4900 осветителни тела с LED осветление и внедрена интелигентна система за управление, осигуряваща по-ниска консумация на електроенергия и по-безопасна среда.

Особено внимание беше отделено на програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради, по която успешно бяха санирани 13 жилищни блока. Благодарение на това бяха обновени 1130 жилища, разположени в 51 входа, с разгъната застроена площ близо 99 хил. кв. м. Всички сгради достигнаха енергиен клас „А", което осигурява по-комфортна жизнена среда, по-ниски разходи за енергия и по-чист въздух за близо 2700 жители на общината.

• „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце" – проект на стойност 1 130 805,65 евро, чрез който бяха създадени 35 нови културни продукта, разработена беше нова Стратегия за развитие на културата на общината за периода 2027–2031 г. и бяха създадени нови партньорства между културни институции и творци.

• „Изграждане на фотоволтаични системи в социални услуги и закупуване на електрически превозни средства" – инвестиция в размер на 497 534,39 евро, чрез която в 10 социални услуги бяха изградени фотоволтаични инсталации за собствено потребление, осигуряващи по-висока енергийна независимост и очаквано намаляване на разходите за електроенергия с около 30%. Отделно от това бяха закупени два електрически лекотоварни автомобила - по един за старческите домове в Пазарджик и с. Главиница, като бяха изградени и 2 бр. зарядни станции за тях.

„Днес отчитаме не просто успешно изпълнени проекти, а реални промени, които хората вече усещат – по-модерен транспорт, обновени социални услуги, по-добра образователна и спортна инфраструктура, по-енергийно ефективни домове и по-добра градска среда. Това е инвестиция в бъдещето на Пазарджик и в качеството на живот на неговата общност", заяви кметът.

В заключение кметът Петър Куленски подчерта, че реализираните инвестиции са резултат от доброто партньорство между държавата, местната власт, Общинския съвет, бизнеса, проектантските и строителните екипи, изпълнителите и всички специалисти, които с труда си допринесоха за успешното изпълнение на проектите.

Той изрази искрена благодарност към всички институции и партньори за доверието, подкрепата и съвместната работа, като отбеляза, че постигнатите резултати вече са получили признание и на национално ниво. По време на изпълнението на проектите Община Пазарджик многократно е била давана за пример на работни срещи в ресорните министерства, отличена е за приноса си в развитието на социалните услуги и е сред водещите общини в страната по реализация на проекти за енергийна ефективност.

„Най-важното е, че заедно показахме, че когато държавата, Общинският съвет, общинската администрация, местният бизнес и гражданите работят в една посока, могат да се случват добри неща за Пазарджик. Именно това партньорство е в основата на всички реализирани проекти и ще продължи да бъде двигател за развитието на нашата община.", заяви кметът Петър Куленски.