Vivacom надгради цялостните си решения за киберсигурност с обновени професионални обучения. Те са разработени съвместно от експертите по киберсигурност на Vivacom и от Учебния център на компанията, който използва дългогодишната си експертиза, за да създаде ефективни, ангажиращи и удобни курсове, с гаранция за отлично преживяване. Обученията помагат на клиентите да изградят една от най-важните линии на защита срещу кибератаки – добре подготвените служители.

Курсовете на Vivacom подпомагат организациите при изпълнението на изискванията, въведени с директивата NIS2 и Закона за киберсигурност в частта, която обхваща обученията и повишаването на информираността за киберзаплахите. Програмата включва начален обучителен курс, регулярни информационни бюлетини и годишно опреснително обучение, така че организациите да изградят устойчива култура на познаване и превенция на киберзаплахите през цялата година.

Обученията са базирани на реални казуси от практиката и обхващат теми като фишинг, социално инженерство, зловреден софтуер, SMS измами, телефонни атаки, злоупотреби с QR кодове, компрометиране на профили и използване на изкуствен интелект за измами.

За да задържат вниманието на служителите, курсовете на Vivacom следват принципите на microlearning и комбинират кратки видео уроци, интерактивни елементи, тестове и практически упражнения. Онлайн форматът ангажира участниците от началото до края, като им създава усещане за присъствено обучение.

„Нашата услуга е изцяло управлявана. Тя включва организация на записването, управление на достъпите, комуникация с участниците, проследяване на напредъка, финално тестване, издаване на сертификати и отчетност към работодателя. Целта ни е да улесним клиентите, които искат да повишат нивото си на киберустойчивост, без да поемат допълнителни административни разходи и без да натоварват вътрешните екипи”, коментира Митко Колев, старши мениджър “Учебен център” във Vivacom.

Успешно завършилите курсовете получават сертификат, а клиентите - необходимата документация за отчетност. Така обученията улесняват изпълнението на новите регулаторни изисквания, въведени с европейската директива NIS2 и транспонирани в българското законодателство чрез Закона за киберсигурност.

“Киберсигурността вече не е тема само за IT отделите. Новите законови изисквания поставят специален акцент върху ролята на хората в организацията и върху изграждането на устойчиви навици за разпознаване на рисковете. Именно затова създадохме програма, която съчетава експертизата на специалистите по киберсигурност на Vivacom с удобен и лесен за внедряване обучителен модел за институциите и бизнеса“, каза Никола Гечев, директор “Корпоративни продажби” във Vivacom.

Обученията са част от цялостното портфолио на Vivacom за киберсигурност. Те могат да бъдат внедрени самостоятелно или като част от цялостно решение за защита, включващо технологии, консултации и управлявани услуги.

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