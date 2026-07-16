Поне 7 завода за 300 млн. евро ще отворят в новия индустриален парк в Стара Загора

Първият е за ванадиеви батерии за ток - единствен засега у нас и Европа

Със заявени инвестиционни намерения за близо 300 млн. евро и потенциал за създаване на над 1300 работни места в четвъртък бе открит Индустриален парк “Загоре - Еленино” в Стара Загора. Той е ключова предпоставка за привличането на нови инвестиции, за създаването на качествени работни места и за повишаването на експортния потенциал на региона, заяви заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов.

Проектът е реализиран по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG) с безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 7,1 млн. евро.

“Завършихме много важна реформа в сферата на инвестиционната политика. Консолидирахме всички инструменти за насърчаване на бизнеса в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията”, каза Якимов и акцентира върху ролята на новосъздадения Централен координационен съвет за стратегически инвестиции към Министерския съвет. Той вече разглеждал стратегически проекти, които освен финансова подкрепа имат нужда и от много сериозна координация между ведомствата.

В индустриалния парк в Стара Загора бе открита и първата инвестиция - завод за високотехнологично производство на ванадиеви батерии, който е единствен в България и Европа засега. В него се влагат над 20 млн. евро. Технологията е нова, а в Европа няма такова производство, обясни Цветелина Бориславова. Заводът се строи от нейната компания “Сиесайеф” и част от проекта “Херос”.

Ще се монтира първата автоматизирана линия в света за клетки за батерии,

които се използват за дългосрочно съхранение на енергия. Технологията може да замени нуждата от ПАВЕЦ и да скъси сроковете на изграждане от години на месец.

По проекта “Херос” се изграждат три завода и склад на спедиторска фирма върху площ от 300 дка. Вторият ще бъде за преработка на стари соларни панели, а третият - за производство на клетки за солари. Общо наетите хора в следващите години ще са над 1000.

На терените на индустриалната зона край село Еленино ще бъдат изградени 7 завода, обясни изпълнителният дирекор Радослав Танев. Един от тях е на Sunotec - европейски лидер в изграждането на фотоволтаични централи. “Смарт Солар Технолоджис” вече инвестира

100 млн. евро в завод за производство на соларни панели, в който ще работят 812 души.

“Фармнет”, търговец на лекарства, пък планира да изгради най-голямата си и високотехнологична логистична база в България - за 10 млн. евро и с 30 работни места. Предвижда се и производство на дронове и къщи по нова технология, изцяло предназначени за износ.

Водят се и преговори с още двама потенциални инвеститори за 500 млн. евро, разкри още Танев.