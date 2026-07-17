ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няма лимит в направленията за специалист, които ли...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23237880 www.24chasa.bg

Еврото поскъпва леко спрямо франка и лирата

1036
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Еврото поскъпва леко спрямо франка и лирата Снимка: Pixabay

Курсът на еврото спрямо щатския долар се движи без промяна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се котира за 1,1142 долара, или на нивото от края на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1467 долара спрямо 1,1406 долара в сряда, пише БТА.

Спрямо британската лира еврото поскъпва леко с 0,08 на сто до 0,8499 лири за евро. Спрямо швейцарския франк поскъпването е също с 0,08 на сто до 0,9249 франка за евро. 

 

 

Еврото поскъпва леко спрямо франка и лирата Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание