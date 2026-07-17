Еврото поскъпва леко спрямо франка и лирата

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Курсът на еврото спрямо щатския долар се движи без промяна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1142 долара, или на нивото от края на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1467 долара спрямо 1,1406 долара в сряда, пише БТА.

Спрямо британската лира еврото поскъпва леко с 0,08 на сто до 0,8499 лири за евро. Спрямо швейцарския франк поскъпването е също с 0,08 на сто до 0,9249 франка за евро.