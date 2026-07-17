Александър Пулев: ВМЗ няма никакви предпоставки за ликвидна криза

ВМЗ-Сопот има потенциала да бъде едно от най-печелившите публични предприятия в България.

Тук имаме всички предпоставки за успех - модерна производствена база, качествени служители на първо място, достъп до контрагенти. Има всякакъв вид подкрепящи механизми от Европа. Състоянието към момента е стабилно. Със сигурност ние искаме да бъдем много по-амбициозни. Искаме резултатите да бъдат още по-добри, но към момента няма никакви предпоставки за ликвидна криза или за притеснение, че няма да може да покрием оперативните разходи.

Това обясни вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния контрол. Кръстьо Врачев от "Възраждане" го попита относно финансовото състояние на завода и дали има способността да обезпечи заплатите на работниците.

"Ние осъзнаваме колко важен актив са хората.

Те са най-ценният ресурс за всяко едно предприятие.

Ние сме ги обезпечили не само от финансова гледна точка, но и от гледна точка на създаване на едни по-добри условия за труд. Има инвестиции в размер на над 8 милиона още в началото на тази година, които са утвърдени в бизнес програмата с основни направления именно в тази посока - осигуряване на нужния комфорт на служителите във ВМЗ да продължават да работят максимално мотивирано в едни по-добри условия на труд, в това число усъвършенстване на работна среда, превеждането в съответствие със съвременните европейски стандарти, изграждане на нови производствени мощности, свързани с отоплителни системи, автоматизирано оборудване, осигуряване на съвременни лични и предпазни средства. Така че ние сме се погрижили под всякаква форма за служителите. Подновихме един месец по-рано колективния трудов договор, така че да може хората да се чувстват спокойни, мотивирани и да допринасят за по-добрата работа на дружеството", разказа Пулев.

От гледна точка на финансовото състояние той изнесе данни, които уточни, че са с последна дата 30 юни тази година.

Приходи от оперативна дейност - 164 милиона евро

- 164 милиона евро Приходи от продажби - 135, 5 млн. евро

- 135, 5 млн. евро Оперативни разходи - 148,6 млн. евро

- 148,6 млн. евро Счетоводна печалба - 16,9 млн. евро

"Отново към 30 юни 2026 г. наличните парични средства са 24,5 млн. евро. Очакваме, и това е информацията, която ми е потвърдена от ръководството, до края на годината да има постъпление в размер на 150 милиона евро, които ще осигурят допълнителен финансов ресурс. Не само да обезпечим оперативно дружеството, но и да има някакви инструменти за бъдещ растеж", обясни вицепремиерът.