АПИ внесе проекта за АМ "Черно море" за екооценка, чака зелена светлина от МОСВ

Към настоящия момент все още няма потвърдено окончателно проектно трасе на бъдещата магистрала, обясни екоминистърът Росица Карамфилова

Процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за разширения идеен проект на автомагистрала „Черно море" навлиза в ключова фаза. На 22 юни 2026 г. от страна на възложителя - Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), е постъпило официално искане за издаване на решение по ОВОС.

Това стана ясно от думите на екоминистъра Росица Карамфилова-Благова по време на парламентарния контрол.

"В момента експертите на министерството извършват оценка на качеството на представения доклад и приложенията към него, включително и на доклада за степента на въздействие върху защитените зони. Срокът, в който министерството трябва да се произнесе по качеството на документите, е 30 дни от тяхното внасяне", обясни Карамфилова.

Произнасянето на ведомството може да бъде в две посоки - положителна или отрицателна оценка за качеството на докладите. "При отрицателна оценка документацията се връща на АПИ за допълване и преработване с конкретни указания. След това процедурата по оценка на качеството започва отначало. А при положителна - едва тогава може да се премине към организиране и провеждане на обществени обсъждания в засегнатите общини, райони и кметства", каза още министърът.

По думите й окончателното решение по ОВОС трябва да бъде взето в срок до 45 дни след провеждането на тези обсъждания, като се вземат предвид и резултатите от тях.

"Въпреки напредъка на процедурата, към настоящия момент все още няма потвърдено окончателно проектно трасе на бъдещата магистрала", стана ясно от думите на Карамфилова.

"Искам да уточня, че нашата компетентност се ограничава до екологичната процедура. Всички въпроси, свързани с конкретните срокове за реализация на обекта, неговото финансиране и начина на изпълнение, остават в прерогативите на възложителя - АПИ", поясни тя.