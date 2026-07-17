Европейските борси със спад заради конфликта в Близкия изток

С понижения започнаха търговията Европейските фондови пазари в последния работен ден на седмицата. Инвеститорите реагираха на ескалацията на напрежението в Близкия изток и продължаващите разпродажби на технологични акции, предаде Ройтерс.

Паневропейският индекс STOXX 600 се понижи с 0,6 на сто до 639,94 пункта. Индексът се насочва към седмична загуба, след като инвеститорите намалиха експозицията си към акциите на производителите на полупроводници на фона на опасения, че оценките в сектора са станали прекалено високи след силното поскъпване по-рано през годината.

Положителните прогнози на компании като Ей Ес Ем Ел (ASML) и тайванската Ти Ес Ем Си (TSMC) не успяха да ограничат спада на технологичните акции в Азия, на Уолстрийт и в Европа.

Европейският технологичен сектор се понижи с 2,3 на сто и беше най-слабо представящият се сред секторните индекси. Акциите на „Соитек" (Soitec) поевтиняха с 3,6 на сто, а книжата на Ей Ес Ем Ай (ASMI) и Ей Ес Ем Ел загубиха над 4 на сто.

В същото време инвеститорите насочиха вниманието си към сектори, които изоставаха през по-голямата част от годината. Подиндексът на компаниите за луксозни стоки е нараснал с около 3 на сто през седмицата и е сред най-добре представящите се в STOXX 600.

Британската компания „Бърбъри" (Burberry) съобщи, че възстановяването на бизнеса ѝ е продължило през периода април – юни благодарение на силните продажби в САЩ и Китай. Въпреки това акциите ѝ поевтиняха с 1,7 на сто, след като дружеството предупреди, че конфликтът в Близкия изток се е отразил неблагоприятно на туристическите разходи в Европа.

Сред малкото печеливши бяха акциите на шведската отбранителна компания „Сааб" (Saab), които поскъпнаха с 3,4 на сто. Компанията отчете по-висока от очакваното оперативна печалба за второто тримесечие, подкрепена от силното търсене на отбранителна продукция и ръста на новите поръчки.

Върху пазарните настроения се отразиха и съобщения, че Иран е предприел нови атаки срещу американски обекти в Персийския залив, което доведе до ново поскъпване на петрола, посочва БТА