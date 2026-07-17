Най-малко 6,3 млрд. евро е струвала продължителната жега през юни на немския бизнес

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Гореща вълна през юни, която две седмици мореше Германия, е нанесла щети за най-малко 6,3 млрд. евро на германската икономика. Анализът е на консултантската компания „Прогнос" и цитиран от вестник „Ханделсблат" и БТА.

Най-силно засегната е била преработващата промишленост, където загубите възлизат на около 1,9 млрд. евро. Следват секторите на здравеопазването и социалните услуги, както и търговията.

По данни на „Прогнос" около 97 на сто от загубите се дължат на намалена производителност на труда.

„Сумата от 6,3 млрд. евро всъщност е по-скоро минимална оценка", заявява експертът на „Прогнос" Лукас Сандер. По думите му в анализа не са включени допълнителни разходи, като например по-високите цени на електроенергията за охлаждане.

Това е предупредителен сигнал за немската икономика, казва председателят на Института за климата, околната среда и енергетиката „Вупертал" Манфред Фишедик.

„Водим интензивни дискусии за конкурентоспособността и конкуренцията от Китай. В същото време през летните месеци все по-често губим производителност заради жегата. Тези две теми са пряко свързани", посочва той пред Ен Те Фау.

Редица компании вече отчитали допълнителни разходи за охлаждане на производствени и офис помещения, промени в работното време и мерки за защита на служителите.

Още през май кредитният застраховател „Алианц Трейд" (Allianz Trade) предупреди, че екстремните горещини могат да струват на германската икономика милиарди евро. По негови оценки при температури над 30 градуса по Целзий производителността намалява с около 3 на сто за всеки допълнителен градус, докато разходите за енергия нарастват с приблизително 1,2 на сто заради по-голямата необходимост от охлаждане.