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БНБ: 2.28 млрд. евро са инвестирали чужди компании у нас до края на май

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БНБ СНИМКА: Официален сайт на банката


На 2,28 млрд. евро възлизат пречите чуждестранни инвестиции у нас към края на месец май, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Преките вложения са с 1,74 млрд. евро или над 4 пъти повече спрямо същия период на 2025 г.. Тогава в икономиката отвън са се влели 535,3 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции у нас за периода януари-май тази година се равняват на 1,8 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. През месец май тази година нетният поток  достига 254 млн. евро спрямо 258,9 млн. евро през същия месец на миналата година.

Данните на БНБ за нетния поток на преките вложения в страната са предварителни и подлежат на ревизия, която може да измени настоящия резултат.

Дяловият капитал - парични и апортни вноски, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната, е положителен и възлиза на 227 млн. евро за януари - май 2026 г. Той е по-голям с 281,4 млн. евро от този за януари - май м. г., който е отрицателен в размер на 54,4 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2,4 млн. евро при отрицателен нетен поток от 16,6 млн. евро за януари - май 2025 г., посочва БТА.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - май 2026 г. е положителен и възлиза на 3,2 млн. евро (0,003 на сто от БВП), при положителна стойност от 54,1 млн. евро (0,05 на сто от БВП) за същия период на предходната година. През май 2026 г. нетният поток е положителен и възлиза на 6 млн. евро, при положителна стойност от 8,4 млн. евро за май 2025 г.

БНБ СНИМКА: Официален сайт на банката

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