Георги Татарски е новият изпълнителен директор на „Булгаргаз“

Съветът на директорите на „Булгаргаз“ е избрал Георги Татарски за изпълнителен директор на дружеството на мястото на Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е вписано в Търговския регистър. Това се вижда от протокола от срещата.

На същото заседание членовете на съвета са избрали Веселина Канатова-Бучкова за председател на Съвета на директорите.

Според вписаните в Търговския регистър промени от състава на Съвета на директорите са заличени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.

В заседанието са участвали Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев като независими членове, както и Георги Татарски, Веселин Синабов и Михаил Милков като представители на държавата.

По данни от Търговския регистър мандатът на членовете на Съвета на директорите е пет години. За Георги Татарски, Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев е предвидено те да изпълняват функциите си до провеждането на нова конкурсна процедура, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

Промените се случват в момент, когато българската „Булгаргаз“ е в преговори с турската „Боташ“ за изменение на подписания 13-годишен договор в началото на 2023 г.

На 6 юли премиерът Румен Радев проведе среща с турския президент Реджеп Ердоган, на която беше подписано замразяване на договора между България и турската газова компания "Боташ", по който страната ни плаща всеки ден по 500 хил. евро, за 15 месеца.

След срещата "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от Министерския съвет.

"България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия", подчертаха още от българското правителство в прессъобщение.

Договорът между България и "Боташ" бе подписан в началото на 2023 година при служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Впоследствие правителствата на ГЕРБ и ПП-Дб критикуваха сделката като неизгодна за България. А Румен Радев в предизборната си кампания подчерта, че може да покаже как договорът, по който България плаща по 500 хил. евро на ден, може да стане печеливш. Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров поиска промяна в договора. А тези разговори бяха продължени от кабинета на Румен Радев. Като миналия месец и Турция даде знак, че Ердоган желае предоговаряне на договора с "Боташ", но при цялостно сътрудничество за изграждане на магистрали у нас и енергиен пръстен към Централна Европа, който трябва да пренася не само газ, но и електричество.