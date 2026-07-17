Министър Шишков: Рестартираме работата по Околовръстното на София

През последните седмици са инициирани всички необходими административни стъпки, за да се придвижи проектът, който бе буквално забравен през последните две години. Проектът вече е в активна фаза на подготовка на заданието за реалното проектиране, като очакванията са всички поставени срокове да бъдат спазени, тъй като в момента няма сериозни пречки, които да спрат процеса.

Това стана ясно от думите на регионалния министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Здравко Огнянов от "Прогресивна България" го попита как се движи участъка от кръстовището на Околовръстния път с бул. "Бъкстон" до връзката с АМ "Струма" в столицата - общо 8 км.

"Въпреки че през 2024 г. е бил одобрен Подробен устройствен план (ПУП) за първата част от трасето с дължина 2 километра, по него не са били предприети никакви последващи процедури. В момента този план е в напреднала фаза на съгласуване. Очаква се още в рамките на тази седмица той да бъде внесен за разглеждане от Върховния експертен съвет към МРРБ, след което предстои издаването на заповед за неговото окончателно утвърждаване", обясни Шишков.

По думите му се отчита и сериозен напредък по следващия участък, чийто ПУП е бил одобрен още през 2023 г. по време на служебния кабинет, когато той пак бе министър, но процедурата е „замряла" през 2024 г.

„На финалната права сме да подпишем споразумението със Столична община за ангажимента по отчуждаването", обяви той.

"Целта е в рамките на няколко месеца да бъде подготвена цялата документация, за да може Министерският съвет да вземе официално решение за старт на процедурите по отчуждаване. Това ще позволи реалното разчистване на терените за строителство в най-скоро време", добави той.

Поради изключителната техническа сложност на обекта, държавата планира да възложи реализацията чрез процедура на „инженеринг" (проектиране и строителство в едно).

Министърът подчерта, че предишните управления често са избирали да строят само „лесните" трасета, оставяйки тежките участъци - като този на Околовръстното или на магистрала „Струма" за неопределеното бъдеще.

„Надяваме се, че ако има съдебни дела, те ще приключат по-бързо. Нашата задача е максимално бързо да издадем административните актове, по които не е правено нищо в последните две години", категоричен е министърът.