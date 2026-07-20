Енергийна експертиза - ЛУКОЙЛ

Дигиталната трансформация вече не е въпрос на бъдеще, а на конкурентоспособност. Ако преди години автоматизацията се разглеждаше основно като средство за оптимизиране на отделни процеси, днес тя е в основата на по-надеждното управление на производството, електропреносните мрежи и енергийната инфраструктура. Според Международната агенция по енергетика (IEA) цифровите технологии правят енергийните системи по-интелигентни и по-ефективни. Развитието на индустриалния интернет на нещата (IIoT), интелигентните сензори, анализа на големи масиви от данни и изкуствения интелект постепенно променя начина, по който се произвежда, пренася и потребява електроенергия.

Данните се превръщат в новия стратегически актив

Съвременните енергийни съоръжения, като електроцентрали, подстанции, вятърни турбини или соларните паркове, генерират огромен обем информация. Те непрекъснато подават данни за работата на оборудването, натоварването на системите и техническите параметри на процесите. Докато допреди няколко години значителна част от тази информация оставаше неизползвана, днес тя се обработва в реално време и подпомага управлението на производството. С помощта на интелигентни сензори операторите следят показатели като температура, вибрации, налягане и натоварване, което позволява навременно откриване на отклонения и намалява риска от аварии.

По този начин всяко съоръжение натрупва собствена история на работа. Анализът на събраните данни разкрива закономерности, които трудно биха могли да бъдат установени единствено, чрез човешко наблюдение. Това не заменя инженерната експертиза, а я допълва с информация, която улеснява планирането и вземането на решения.

Според IEA използването на цифрови технологии води до по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка, по-висока ефективност на енергийните мощности и по-дълъг експлоатационен живот на активите. Анализите на организацията показват, че широкото внедряване на дигитални решения може да донесе икономии от около 80 милиарда щатски долара годишно до 2040 г., което се равнява на приблизително 5% от разходите за производство на електроенергия в разглеждания сценарий.

От реактивна към прогнозна поддръжка

Една от най-съществените промени е преминаването към прогнозна поддръжка (Predictive Maintenance). Вместо оборудването да се ремонтира след възникнала повреда или по предварително определен график, специализирани алгоритми анализират данните от неговата работа и изчисляват вероятността за бъдещ отказ. Това позволява техническото обслужване да бъде извършено в най-подходящия момент, преди проблемът да доведе до спиране на производството. В резултат се ограничават непланираните престои, оптимизират се разходите за поддръжка и се повишава надеждността на енергийната инфраструктура. Практиката показва, че подобен подход дава възможност инженерните екипи да разполагат с повече време за реакция и да планират по-ефективно необходимите ресурси.

Изкуственият интелект подпомага управлението на електроенергийните системи

Нарастващият дял на възобновяемите енергийни източници поставя нови изисквания пред управлението на електроенергийните системи. Производството от слънце и вятър зависи от метеорологичните условия и се променя динамично, което прави балансирането на мрежата все по-сложна задача. Изкуственият интелект предоставя инструменти за анализ на голям обем информация, включително исторически данни, прогнози за времето и модели на потребление. На тази основа могат да бъдат изготвени по-точни прогнози както за производството, така и за бъдещото натоварване на електроенергийната система. Според Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) дигитализацията подпомага развитието на енергетиката в няколко ключови направления: мониторинг, прогнозиране, оперативно управление, автоматизация на потреблението и по-ефективно управление на информацията. Основата на всички тези процеси остава събирането и анализът на данни в реално време.

Интелигентните електрически мрежи са основата на енергийния преход

Развитието на възобновяемата енергия налага модернизация и на електроразпределителните мрежи. Докато традиционните системи са проектирани за еднопосочно движение на електроенергия от производителя към потребителя, днес все повече домакинства и предприятия едновременно произвеждат, съхраняват и използват собствена електроенергия.

Тази промяна изисква внедряването на интелигентни електрически мрежи (Smart Grids), които могат автоматично да балансират производството, потреблението и съхранението на енергия. По този начин потребителите постепенно се превръщат в активна част от енергийната система, а управлението на всички процеси се извършва в реално време. Според IEA именно дигитализацията е сред факторите, които правят възможна успешната интеграция на възобновяемите енергийни източници, електромобилността и системите за управление на потреблението.

Киберсигурността се превръща в част от енергийната сигурност

С разширяването на цифровата свързаност нараства и необходимостта от защита на критичната инфраструктура. Енергийните компании все по-често инвестират не само в автоматизация, но и в решения за наблюдение на киберзаплахи, защита на индустриалните системи, контрол на достъпа и непрекъснат мониторинг на мрежите. Колкото повече съоръжения обменят информация, толкова по-голямо значение придобива тяхната сигурност. В своя доклад Digitalisation and Energy Международната агенция по енергетика определя киберсигурността като едно от основните стратегически предизвикателства пред сектора. Все по-голямо внимание се обръща и на киберустойчивостта, това е способността на енергийните системи да запазят своята функционалност или бързо да възстановят работата си при възникване на инциденти.

Конкурентоспособността все повече зависи от използването на данните

Дигиталната трансформация не се изчерпва с внедряването на нови технологични решения. Тя променя начина, по който организациите анализират информацията и управляват своите процеси. Компаниите, които успешно интегрират облачни платформи, IIoT решения, анализ на данни и изкуствен интелект, разполагат с по-добра видимост върху работата на своите активи. Това им позволява да оптимизират ресурсите, да намалят оперативните разходи и да реагират по-бързо на променящите се условия.

По данни на IEA инвестициите в цифрови технологии за електроенергийната инфраструктура нарастват устойчиво, а дигитализацията постепенно се превръща в неразделна част от модернизацията на сектора. Истинската стойност на тези технологии обаче не е в количеството събрана информация, а в нейното ефективно използване. Именно съчетаването на цифровите инструменти с инженерната експертиза създава условия за по-добро управление на енергийните системи.

В условията на ускорен енергиен преход, растящо потребление на електроенергия и все по-сложна инфраструктура дигитализацията се утвърждава като необходимост, а не като технологично предимство. Данните се превръщат в новото „гориво“ на енергетиката, а способността те да бъдат анализирани и използвани ефективно ще определя конкурентоспособността на компаниите и устойчивостта на енергийните системи през следващите десетилетия.