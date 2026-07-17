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Geely представи първото електрическо задвижване 16 в 1, пести пари и отваря пространство в колата

Георги Луканов

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Новият по-малък и евтин двигател Thunder 16-в-1 на Geely. Снимка: Geely

Geely представи електрическа задвижваща система от следващо поколение, която интегрира 16 функции в един модул и според производителя осигурява водеща в индустрията обща ефективност от 93,8%. Разработката е осъществена от дъщерното му дружество InfiMotion.

Новата система Thunder 16-в-1 комбинира дванадесет хардуерни компонента и четири софтуерни системи за управление. Едно устройство интегрира електрическия мотор, инвертора, скоростната кутия, зарядното устройство, DC-DC конвертора, разпределителния блок за захранване, системата за управление на батерията, термичното управление, електронния блок за управление и други компоненти. Това решение елиминира необходимостта от повече от 180 отделни компонента.

Благодарение на високото ниво на интеграция, силовият модул тежи приблизително 75 кг, което е с около 15% по-малко от подобни съвременни решения. Същевременно разработчиците са намалили дължината на високоволтовите кабели с 30%, а на нисковолтовите - с 15%. Компактният дизайн, висок по-малко от 325 мм, освобождава приблизително 28 литра допълнително пространство в автомобила.

По време на тестове около езерото Цинхай, кола с новото задвижване демонстрира разход на енергия от 8,2 kWh/100 km. Минималният разход на енергия по CLTC за серийни автомобили досега бе 10,7 kWh/100 km.

Новият силов агрегат ще дебютира в електрическия спортен седан Geely Galaxy TT. Моделът се предлага във версия със задно задвижване с мощност 245 kW и версия със задвижване на всички колела с два електродвигателя с обща мощност 425 kW. Последният е способен да ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунди. В зависимост от батерията, пробегът с CLTC достига до 725 км.

Новият по-малък и евтин двигател Thunder 16-в-1 на Geely. Снимка: Geely
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