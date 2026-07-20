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Последният W16 двигател пристига с Bugatti Mistral

Георги Луканов

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Bugatti Mistral Blanc Еternel. Снимки: Bugatti

Френската марка за хиперавтомобили Bugatti обяви окончателното пенсиониране на своя емблематичен 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора.

Моторът, който в продължение на две десетилетия пренаписваше законите на физиката и скоростта, напуска сцената под капака на ексклузивния роудстър Mistral.

Този исторически момент съвпада с мащабна трансформация в централата на компанията в Молсхайм, Франция, където ще има електрифицираното бъдеще.

Със своя уникален дизайн и безупречно бяло лаково покритие, този единствен по рода си автомобил улавя духа на отиващата си епоха. Зад гърба на шофьора за последен път ще ръмжи чудовищната мощ от 1600 конски сили, превърнала модели като Veyron и Chiron в абсолютни господари на максималната скорост.

Едновременно с представянето на последния Mistral, Bugatti отвори вратите на изцяло обновената си и модернизирана работилница La Manufacture. Там ще започне серийното сглобяване на следващия флагман на компанията - Tourbillon. Новият модел заменя изцяло бензиновата архитектура с високотехнологичен хибриден V16 двигател, разработен съвместно с Rimac. 

Bugatti Mistral Blanc Еternel. Снимки: Bugatti
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