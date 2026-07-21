Германия предлага по-високи мита за китайските марки, за да спаси европейските заводи

Саксонският министър на икономиката Дирк Пантер предложи драстично увеличаване на вносните мита за китайски автомобили с цел те да бъдат принудени да инвестират на местно ниво. Пред германския таблоид Bild Пантер аргументира плана си с тезата, че засиленият тарифен натиск ще мотивира азиатските производители да заобиколят ограниченията, като придобият закъсали производствени мощности, като например на Volkswagen.

Главният изпълнителен директор на VW Оливър Блуме вече обмисля отдаването под наем на части или на цели фабрики на външни конкуренти за оптимизиране на разходите. Интересът от Китай е реален, като пазарният лидер BYD вече потвърди намеренията си за проучване на подобни партньорства. Въпреки че други играчи като Xpeng в момента сглобяват автомобили в австрийския завод Magna Steyr, което прави преместването в Германия финансово нецелесъобразно към днешна дата, допълнителното оскъпяване на вноса чрез нови мита може радикално да промени математиката на разходите.

Регулаторният натиск от Брюксел може да се окаже неочакваният начин, който да принуди китайския капитал да субсидира германската автомобилна инфраструктура чрез съвместни предприятия.